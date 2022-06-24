В Челябинске ищут подрядчика для капремонта улицы Худякова

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24 июня 2022, 16:38 Анна Семенова

Улица Худякова всегда загружена автомобилями. Фото из архива редакции

Торги объявили сегодня, 24 июня.

Поиск подрядчика объявил комитет дорожного хозяйства Администрации Челябинска. Тому, кто возьмется за предложенную работу, предстоит капитально отремонтировать улицу Худякова от Университетской набережной до улицы Татьяничевой. За текущий и следующий дорожные сезоны необходимо перенести сети водоснабжения, линии электропередач и связи, снести 22 дерева, проложить ливневую канализацию, расширить проезжую часть и нанести разметку. А также установить светофоры и знаки. Проект призван увеличить пропускную способность на загруженном участке.

Первым этапом работ станет расчистка северной стороны улицы Худякова от поросли, снос деревьев и устройство опор наружного освещения по программе «Чистое небо» (провода будут спрятаны под землей). Второй этап включает в себя переустройство сетей, расширение дороги и прокладку инженерных коммуникаций.

Максимальная цена контракта — 330 млн. 560 тыс. рублей. На конкурс могут заявиться подрядчики с опытом в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте дорог.