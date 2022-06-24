Андрей Бочкарёв: Лечебно-диагностический комплекс в Перово готов на 85%

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24 июня 2022, 16:28

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв оценил строительную готовность лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. А.С. Логинова на 85%.



«В столичном районе Перово на 85% завершено строительство лечебно-диагностического комплекса центра имени Логинова. В корпусе началась приемка помещений центрального стерилизационного отделения и водоподготовки», – сказал Андрей Бочкарёв.



Также, по его словам, в здании комплекса продолжаются активные работы по отделке помещений.



«Общая площадь здания составляет более 75 тысяч квадратных метров. Новый корпус рассчитан на 570 коек, включая места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара», – добавил Андрей Бочкарёв.



Ранее он уточнял, что это будет экспертный многопрофильный центр, охватывающий самые актуальные направления медицины, в первую очередь онкологию. Благодаря оснащению комплекса наиболее современным оборудованием будут расширены возможности проведения операций, а также лучевой терапии.



