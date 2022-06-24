Пассажиры челябинского транспорта будут точно знать время своего ожидания

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

24 июня 2022, 16:11 Анна Семенова

На табло будут отражаться даже непредвиденные ситуации на дорогах. Фото: Администрация Челябинска

На остановках начали монтировать «Умные табло».

Нет ничего хуже, чем в плохую погоду дожидаться на остановке общественный транспорт. Не зная точного времени прибытия нужного маршрута, можно и замерзнуть, и промокнуть и просто очень сильно разозлиться.

В Челябинске транспортная реформа идет полным ходом. Горожане с удовольствием пользуются новыми зелеными автобусами, оценили новенький современный трамвай, скоро ожидается и поставка троллейбусов.

Пришла пора подумать и об электронных табло на остановках. Как сообщили в городской администрации, их монтаж уже осуществляет «Служба организации движения».

Пассажиры автобусов и троллейбусов будут точно знать, сколько им придется простоять в ожидании и смогут продумать наиболее быстрые варианты прибытия в нужное место. Система будет в режиме реального времени сообщать о непредвиденных изменениях в движении транспорта, например, пробках или авариях.