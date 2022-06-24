Экс-глава филиала АО «НПО Микроген» получил условный срок за гибель 29 тысяч мышей

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24 июня 2022, 16:04 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

К пяти годам лишения свободы условно приговорен бывший руководитель филиала российского производителя лекарственных препаратов АО «НПО Микроген» в селе Горный Чишминского района. Илдара Мингазова обвинили в заражении лабораторных мышей «мышиной оспой».



Уголовное дело было возбуждено по результатам служебной проверки, которая прошла после массового заражения грызунов в «Питомнике лабораторных животных».



В 2018 году Илдар Мингазов закупил у различных компаний без ветеринарных свидетельств более 1 тыс. белых лабораторных мышей. Их поместили к другим грызунам, в результате чего все поголовье заразилось «мышиной оспой», почти 29 тыс. грызунов пришлось усыпить. Согласно заключению эксперта, сумма причиненного ущерба составила свыше 4,7 млн руб.



Известно, что в 2014 году Илдар Мингазов был фигурантом еще одного уголовного дела. В итоге его признали виновным в получении взятки в крупном размере и приговорили к штрафу в размере 15 млн руб. Суд установил, что с мая по июль 2011 года будучи руководителем Россельхознадзора по Башкирии Мингазов получал взятки от сотрудников уфимской городской ветеринарной станции за общее покровительство, попустительство по службе и непривлечение к дисциплинарной ответственности за те или иные нарушения. В общей сложности он получил около 200 тыс. руб.



Ранее Илдар Мингазов был удостоен звания заслуженного работника сельского хозяйства Башкирии, награжден почетными грамотами министерства сельского хозяйства республики, правительства Башкирии и администрации Уфы.



