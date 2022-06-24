Экологический водный форум стартовал в Челябинске

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24 июня 2022, 13:55 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Участники мероприятия обсуждают вопросы сохранения озер.

24-25 июня на Южном Урале проходит Экологический водный форум. Открытие состоялось в Южно-Уральском государственном аграрном университете. В вузе развернута выставка «Экология-2022: оборудование, технологии, решения», посвященная технологиям экосбережения и переработки мусора.

С вступительным словом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он рассказал о проектах, которые реализует регион. В частности, идет работа по направлению «Чистая вода», правительство области с минстроем готовит заявку на выделение средств из ФНБ на реконструкцию водовода до Копейска.

Затем программу форума продолжила научно-практическая конференция. Ее участники на четырех тематических площадках подробно обсудили вопросы реабилитации водоемов, расположенных в черте крупных городов, современное состояние озер Челябинской области, сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма.

Завтра местом проведения форума станет Тургояк. Туда съедутся эковолонтеры со всего Урала. Они проведут генеральную уборку прибрежной территории озера в рамках акции «Вода России».