Сила взрыва во время теракта в Херсоне составила 300 грамм в тротиловом эквиваленте

Мощность взрывного устройства, использованного во время теракта в Херсонской области составляет 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил РИА Новости источник в российский силовых структурах.
Ранее теракт был совершён в автомобиле начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко. Взрывное устройство сработало сразу, как тронулась машина.
«Взрывчатка была заложена под водительское сиденье, мощность закладки около 300 граммов в тротиловом эквиваленте»,— заявил собеседник агенства.