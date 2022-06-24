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Сила взрыва во время теракта в Херсоне составила 300 грамм в тротиловом эквиваленте

, 14:16 Источник: РИА Новости

Сила взрыва во время теракта в Херсоне составила 300 грамм в тротиловом эквиваленте
Natalya Loginova/Russian Look, globallookpress.com

Мощность взрывного устройства, использованного во время теракта в Херсонской области составляет 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил РИА Новости источник в российский силовых структурах.

Ранее теракт был совершён в автомобиле начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко. Взрывное устройство сработало сразу, как тронулась машина. 

«Взрывчатка была заложена под водительское сиденье, мощность закладки около 300 граммов в тротиловом эквиваленте»,— заявил собеседник агенства.

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