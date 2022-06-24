Латвия встретила самый национальный праздник – Лиго

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

24 июня 2022, 13:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Латвийцы встретили самый любимый и национальный праздник – Лиго! Какие традиции, приметы, обряды существуют у самого мистического праздника латышей, как это происходило в древности… Балтийское бюро «Аргументы Недели» «окунулось» во все нюансы праздника.



Самый важный праздничный день и ночь в Латвии – с 23 июня на 24 июня. В это время отмечают Лиго и Янову ночь. Этот праздник летнего солнцестояния, когда наступает самый длинный день в году и самая короткая ночь.





Как это происходило в древности?



К 23 июня крестьяне в Латвии обычно заканчивали полевые работы и готовились к празднику – варили пиво и сыр. Сыр непременно должен быть «круглым» - символ Солнца! Пиво обязательно варил хозяин, а хозяйка готовила специальный «янов» сыр. Кстати, у каждой хозяюшки имелся свой рецепт сыра. Важными фигурами праздника непременно были Янисы-отцы и Яновы матушки, поскольку Бога плодородия звали Ян-Янис! Обычно, крестьяне собирались вечером 23 июня на какой-нибудь возвышенности, которую называли Янисовой горой, разводили «жертвенный» костер… В разных районах Латвии такое сооружение называлось по-разному – «янисов огонь», «Янисова лампа», «Янисова свеча». Костер должен зажечь непременно Янис, а все остальные веселились – водили хороводы, танцевали, пели.

Янова ночь – мистическая ночь! Разумеется, много обрядов существовало у латышей – например, петь и танцевать вокруг костра… Что это значит? А это способствует плодородию! Более того, в жертвенный костер бросали наговоренные платки, рубашки, чтобы избавиться от напастей и болезней! Принято было в древности, впрочем, и сейчас, прыгать через костер – молодые и влюбленные пары, брались за руки и прыгали… Суть этого ритуала заключалась в том, чтобы проверить силу любви – в прыжке пара должна крепко держаться за руки, а если руки молодые расцепили, то и отношения будут не очень долгими.





Янова ночь никогда не обходилась без пива и сыра! Между прочим, на головке сыра ворожили – если девушка хотела благосклонности парня, то она держала заговоренный сыр под мышкой некоторое время, а потом угощала суженного…



В этом году, увы, с сыром проблемы в Латвии… Вернее, стоимость сыров! Цены на сыр и творог повысились на 30%, о чем свидетельствуют данные Центрального статистического управления.





«В этом году мы вновь тяжело отброшены назад и уже смирились с тем, что сыр снова станет праздничным продуктом – резкий рост цен, а это значит, что продажи упали. Если за последние 15 лет янов сыр был повседневным продуктом, однако в этом году, увы, цены возросли почти на 30%, а это накладно для многих латвийцев», - заявила руководитель общества «Клуб сыра» Ванда Давиданова.



Но разве это могло остановить латвийцев? Конечно, нет! В первую очередь были куплены сыры – традиция и, конечно, пиво!

Сохраняют ли современные латвийцы традиции в Янову ночь?



Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» своими традициями поделилась экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:

Фото: Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича



«Самая короткая и самая волшебная ночь в году! Конечно, моя семья соблюдает традиции! Нет, я не прыгаю через костер, а просто смотрю на него, бросаю мысленно все неприятности в него! Есть такая примета – если встретить расцвет и пройтись по утренней росе, то непременно можно исцелиться от недугов! И, конечно, я сама плету венки – символ праздника! Наши предки говорили, что венок у мужчины должен быть из дубовых листьев – сила, а у женщин – цветы – символ нежности. Но главное – прекрасное настроение! Думаю, что нам всем стоит забыть на время о проблемах и вспомнить обычаи предков… Возможно, если мы вспомним и почтим память, то и у нас будет все хорошо!»





Если честно, то я не помню, чтобы Янова ночь проходила спокойно – обязательно, что-то произойдет! И этот год не стал исключением – за прошедшие сутки пожарно-спасательная служба получила 95 вызовов - 46 на тушение пожаров, в том числе и на лесной, 16 - на спасательные работы, а 33 вызова оказались ложными. Был и один смертельный случай в результате ДТП.



Действительно, многие латвийцы, приняв изрядно на грудь, любят садиться за руль… Министр юстиции Латвии Янис Борданс предложил юридической комиссии Сейма рассмотреть предложение – конфискация автомобилей у нетрезвых водителей, если в крови обнаружат 1,5 промилле…



Итак, Латвия отметила Янову ночь… Впереди еще три разгульных дня!