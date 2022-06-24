Депутат Сейма Александр Кирштейнс опечален, что Латвия совсем «обрусела»

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

24 июня 2022, 13:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Депутат Сейма Александр Кирштейнс

Депутат Сейма Латвии, разумеется, от Нацблока, Александр Кирштейнс выразил негодование, что работодатели требуют при устройстве на работу знание русского языка.



«Никакие трудовые или другие законы, а также их поправки, к сожалению, не заставят предпринимателей отказаться от русского языка. Латвия настолько обрусела, что многие не понимают, что критическая масса слишком большая. Общественность не считает русский язык средством продолжения оккупации. Большинство не поддержит поправки к уголовному закону, согласно которым за требование знаний русского языка, можно было бы закрыть такие компании. Русский язык – не просто язык, а оружие Кремля!» - заявил депутат Сейма.



Вот оказывается, где «песа порылась»! Националы боятся всего, что связано с Россией! И даже русский язык – не просто официальный язык ООН, не язык великой нации, кстати, один из сложнейших языков в мире, а просто язык Кремля!



Да уж, маразм крепчает…



А вот мне «на память» пришел один исторический факт – Ништадтский договор, который завершил Северную войну, разумеется, победой Петра Первого! Россия получила выход в Балтийское море, флот Швеции был разбит, были присоединены территории Ингрии, часть Карелии, Эстляндии и Лифляндии… Понятно, что в эти «территории» входила Латвия. Так вот, когда войска Петра Первого входили в Ригу, то бургомистр на коленях открыл ворота русским, и даже что-то пролепетал по-русски!



У меня точно нет сомнений, что националисты Латвии скоро вмиг вспомнят русские слова… А вы как, господа-товарищи, считаете?