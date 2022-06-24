Майя Санду: Молдавии для вступления в Евросоюз нужно трансформировать все институты

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2022, 13:30 Источник: РИА Новости

Майя Санду, президент Молдавии, фото: Bernd von Jutrczenka/dpa, globallookpress.com

Статус страны-кандидата в Евросоюз даст направления развития для трансформации всех институтов и областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Молдавии Майи Санду.

Санду заявила, что «статус страны-кандидата» послужит топляком для развития Молдавии. Для интеграции в ЕС стране требуется провести «значительный трансформации» во всех институтах.

«Чтобы вернуть уважение к закону и органам власти, нужно будет изменить поведение и избавиться от вредных привычек, будет нелегко», - заявила Санду в пятницу на брифинге.

На данный момент все органы власти продолжат совместную работу, чтобы выполнить все условия ЕС.