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Майя Санду: Молдавии для вступления в Евросоюз нужно трансформировать все институты

, 13:30 Источник: РИА Новости

Майя Санду: Молдавии для вступления в Евросоюз нужно трансформировать все институты
Майя Санду, президент Молдавии, фото: Bernd von Jutrczenka/dpa, globallookpress.com

Статус страны-кандидата в Евросоюз даст направления развития для трансформации всех институтов и областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Молдавии Майи Санду. 

Санду заявила, что «статус страны-кандидата» послужит топляком для развития Молдавии. Для интеграции в ЕС стране требуется провести «значительный трансформации» во всех институтах. 

«Чтобы вернуть уважение к закону и органам власти, нужно будет изменить поведение и избавиться от вредных привычек, будет нелегко», - заявила Санду в пятницу на брифинге.

На данный момент  все органы власти продолжат совместную работу, чтобы выполнить все условия ЕС.

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