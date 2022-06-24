Кем являлось Оно из культового произведения Стивена Кинга

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24 июня 2022, 13:01 Александр Крохмаль, Журналист

Кадр из фильма

Стивен Кинг – один из известных авторов в сфере фэнтези и ужасов. Как он сам признался, на его творчество оказали влияние произведения другого знаменитого автора – Говарда Лавкрафта. Недаром многие работы Кинга похожи на то, что мы уже изучали в творениях «мастера ужасов». Бесценным произведением писателя является «Оно», одна из самых страшных и интересных работ, посвящённая борьбе группы детей с демоном древнего мира. Оно не имеет определённой формы или расы, не имеет пола, не имеет предков и потомков. Оно даже не имеет названия. Всё, что оно может – это разрушать миры и питаться страхами разумных существ. Более всего его интересуют детские страхи. Ведь по словам сущности, испуганная плоть намного вкуснее.

В книге и в двух экранизациях Оно принимает незаурядный облик клоуна Пеннивайза. Так Оно заманивает детей, а затем питается их страхами и пожирает их тела. Но экранизации и книги не стоит смешивать. То, что мы видели на экранах в 2017 и 2019 годах, немного отличается от написанного Стивеном Кингом. Но кем же всё-таки является загадочное Оно? Согласно официальной трактовке, Оно – это древнейший из демонов, прибывший на Землю из космоса. Оно долгое время находится под землёй и пробуждается тогда, когда люди создают свою цивилизацию. Над местом жительства монстра был со временем построен американский город Дерри, который превратился в фактическую вотчину Оно. Здесь оно просыпалось каждые 27-30 лет и уносило десятки жизней. Так было до тех пор, пока против демона не объединился Клуб Неудачников.

В отличие от мифологий других фэнтези-миров, создание вроде Оно не является падшим ангелом или существом, бывшим некогда светлым. Оно с самого начала представляло собой абсолютную тьму, всепожирающую и всепоглощающую. Как следует из книг, реальный облик существа никому не известен. Он находится за гранью понимания смертного. Известно, что Оно состоит из энергии «мёртвых огней». Возможно, эти «огни» являются аналогом души сущности или источником её жизненной силы. Но тот, кто когда-либо глядел в эти «огни», обычно сходил с ума. Ведь они находятся вне разума смертных и доступны лишь сущностям, обитающим за гранью нашей вселенной. В фильмах «Оно» и «Оно-2» свидетелем «мёртвых огней» становится Беверли Марш, а потом уже Ричи Тозиер. Тот, кто сталкивается с таким явлением, может приобрести способности к видению будущего.

Родной обителью Оно является некая Макровселенная. С самого начала своего существования оно несёт безграничное зло. Можно сказать, что эта сущность является местным аналогом антихриста. Оно может принимать любой облик, особенно тот, который вызывает у жертвы эмоции страха. Пеннивайз – лишь прикрытие для этого чудовища. Оно также способно не только изменять обличие, но и даже превращаться сразу в нескольких существ или моделировать определённую ситуацию. Безусловно, его мощь кажется непомерной. В киноэкранизациях Клуб Неудачников пытается победить Оно с помощью ритуала Чудь, основанного на магии индейцев шокопива (в книге – основан на знаниях бога-черепахи Матурин). Но в итоге, им удаётся остановить монстра только лишь избавившись от страха. Как выясняется, чтобы победить Оно – нужно было всего лишь перестать его бояться.

И всё же, несмотря на отчаянную борьбу Клуба Неудачников, существо могло потерять множество энергии, но при этом уцелеть. В конце концов, Оно не является представителем мира смертных. Самое интересное – это то, что монстр невольно упоминается в других работах Стивена Кинга. В экранизациях такие моменты тоже прослеживаются. Например, в фильме «Ловец снов», есть говорящее упоминание, что «Пеннивайз жив». В «Тёмной башне» главный герой находит заброшенный парк аттракционов, имеющий такое же название.