Не отфутболили, а профукали: кто вернет футбол на «ВолгоградАрену»

Аргументы Недели. Волгоград → Общество 13+

24 июня 2022, 12:54

Фото premierliga.ru.jpg

Надежда умерла последней. О вылете волгоградского «Ротора» из ФНЛ болельщики узнали ещё 10 июня. Но футбольные чиновники ещё говорили о возможности остаться. И вот слабые иллюзии развеяны. Теперь точно очередной сезон клуб будет играть в ФНЛ-2.

«Ротор» имел многие составляющие успешной игры, которые не имели некоторые другие футбольные клубы, прошедшие, тем не менее, в Футбольную национальную лигу. Хорошее финансирование, преданных болельщиков, бивших рекорды посещаемости даже при слабой игре команды, и шикарный красавец-стадион. Но от сезона к сезону «Ротор» катился всё ниже по турнирной таблице.

Разочарование наступило ещё 24 мая, когда волгоградский клуб вылетел по спортивному принципу, оказавшись на 18-й строчке турнирной таблицы. Но затем в околофутбольных кругах заговорили о возможном увеличении лиги до 20 команд, затем о том, что не у всех прошедших в следующий сезон клубов есть финансирование. И хотя горечь поражения разбивала сердца, призрачная надежда всё ещё теплилась в душах болельщиков. Но заседание исполкома Российского футбольного союза, прошедшее 23 июня в Москве, окончательно развеяло все иллюзии. Состав участников ФНЛ сезона 2022/2023 годов утвержден. «Ротора» там нет. Команда отфутболена во второй дивизион, в настоящий момент состав участников и руководителей не известен – остались контракты лишь с двумя игроками.

Есть только стадион. Шикарное спортивное сооружение, которое уже вынуждено жить неспортивной жизнью, чтобы просуществовать. Гирей лежащее на балансе Волгоградской области и требующее огромных сумм на своё обслуживание.

В июне на стадионе, построенном по высоким стандартам ФИФА, прошел урок йоги. Между прочим, бесплатный – вход на мероприятие был свободным. Организатором выступила некая некоммерческая организация «Центр международного сотрудничества Волгоградской области». Как сообщалось, по просьбе посольства Республики Индия в РФ. Горожане, а число желающих не дошло и до пяти десятков, пытались раствориться в гармонии под руководством опытных инструкторов известной в городе коммерческой студии.

На конец июля запланирован фестиваль российских вин. Он пройдет в вип-фойе стадиона «ВолгоградАрена». Должны приехать представители более 30 виноделен из разных регионов России. Они представят свыше 200 позиций вина. Мастер-классы, общение с виноделами, экспертами и ценителями.

В сентябре на стадионе в рамках крупнейшего музыкального фестиваля юга России ParkSeason Fest выступит воссоединенная группа «Кино».

Вернётся ли когда-нибудь туда футбол или арена окончательно превратится в очередной экспоцентр? Сейчас сие неведомо даже руководству Волгоградской области.