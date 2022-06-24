В РФ стали меньше знакомиться в режиме онлайн

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24 июня 2022, 10:03

Аналитики рассказали о статистике посещения различных дейтинг-сервисов или проще говоря сайтов знакомств. По данным специалистов, за апрель и май количество пользователей таких зарубежных ресурсов как Badoo и Bumble сократилось примерно вдвое по сравнению с началом текущего года. Во многом это связано с тем, что указанные платформы ушли с российского рынка. Впрочем, пользователи продолжают работать на тех версиях, которые были загружены ранее.



Тем не менее российские аналогичные сайты пока не стали полноценной заменой. Например, количество пользователей Mamba увеличилось только на 10 процентов. Специалисты это связывают с недостаточными функциональными возможностями в сравнении с теми, которые предоставляли платные подписки. Например, можно было продвигать анкету, выбирать регион проживания потенциального партнёра.



Также уменьшилась и сумма платежа за платные ресурсы. Средняя цифра опустилась с 500 рублей до 239. Многие международные платёжные системы оставили отечественный рынок и пользователям стало сложнее проводить транзакции.