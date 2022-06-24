Павел Астахов из Донецка сообщил, что российские военные в Донбассе просят красные знамена со Спасом нерукотворным

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2022, 10:03

Павел Астахов, адвокат, писатель, находится в Донбассе, и в эфире радио Sputnik рассказал , что сейчас происходит в ДНР и ЛНР. Астахов неделю работает в Донбассе. В четверг был в Донецке, заезжал в Запорожскую область, а днем ранее был в ЛНР.

"Ездили по подразделениям и передавали все, что собрали наши слушатели, зрители, подписчики наших блогов", - рассказал юрист. По словам Астахова, сейчас самое востребованное у военных - маскировочные сетки, так как в условиях лета это самый нужный атрибут ведения военных действий, проведения различных операций.

"Ни для кого не секрет, у нас "война беспилотников". Много БПЛА над нами кружит. И все, кто участвует в этих событиях, стараются маскироваться всеми доступными средствами", – рассказал он.

Астахов сообщил, что второй по значимости атрибут, который просили все подразделения – это красные знамена. Адвокат не первый раз в Донбассе, и, по его словам, три недели назад просили красные знамена – не только Знамя Победы, но и красное знамя со Спасом нерукотворным.

"Это первое боевое знамя православной Руси, под которым воевали и Александр Невский, и Дмитрий Донской", – напомнил Астахов.