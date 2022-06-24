Среди энергетиков Челябинской области провели конкурс профмастерства

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24 июня 2022, 09:44 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

В селе Миасском Красноармейского района завершились соревнования среди бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи 35 кВ и выше компании «Россети Урал». Конкурс проходил на специальном тренировочном полигоне.

Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства. Глава региона принял участие в церемонии награждения участников. Кроме этого, Алексей Текслер провел встречу с генеральным директором «Россети Урал» Александром Пятигором. Они обсудили повышение скорости реагирования на аварии и отключения, которые могут быть вызваны природными явлениями, модернизацию сетей для подключения потребителей и подготовке к зимнему периоду.

Добавим, что в ходе визита в Миасское Алексей Текслер пообщался со студентами, которые обучаются по энергетическим специальностям в колледжах и университетах, а также участниками стройотрядов.