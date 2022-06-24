Ушёл из жизни бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин

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24 июня 2022, 09:13

фото из открытых источников

Ушёл из жизни бывший депутат Госдумы от Татарстана, бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики Фатих Сибагатуллин. Сибагатуллин умер в ночь на пятницу, 24 июня. Ему было 72 года.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал уход из жизни Фатиха Сибагатуллина большой потерей не только для родных и близких бывшего парламентария. "Фатих Саубанович был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю", – цитирует РИА Новости слова Минниханова. Президент Татарстана выразил соболезнования родственникам.

В 1990-1995 годах Фатих Сибагатуллин занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. В 1995-1996 годах – вице-премьер – глава Минсельхоза республики. До 2007 года – глава администрации Нурлатского района и города Нурлат, впоследствии до 2021 года – депутат Госдумы.