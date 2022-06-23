Блеск и нищета петербургских коммуналок

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23 июня 2022, 21:19 София САВИЦКАЯ

Санкт-Петербург - второй по численности населения город России. Каждый знает о достопримечательностях этого города – Исаакиевский собор, Зимний дворец, Петропавловская крепость, музеи и театры. На ряду с ними есть то, что также выделяет этот город среди других – это коммунальные квартиры. Поэтому Петербург часто называют – «столицей коммуналок».

Совместное жилье в России появилось еще в 18 веке вместе с промышленной революцией. Переселение людей из деревень в Санкт–Петербург продолжалось весь 19 век. По данным издательства «Весь Петроград», на одну квартиру приходилось в среднем 9 жителей. Уже в 1918 году власть вовсе отменила право частной собственности на недвижимость в городах. В связи с этим началось уплотнение, по мнению властей у зажиточных людей того времени были излишки жилплощади, поэтому она передавалась всем нуждающимся. Именно в ходе этого уплотнения коммунальные квартиры перешли из окраины города в самый центр. Нормы площади, положенной одному человеку, всё уменьшались и уменьшались, составив в 1924 году всего 8 метров в квадрате. Так и появилось понятие «коммунальная квартира». После этого большинство «зажиточных» бежало заграницу, а кого-то репрессировали. Бедный слой населения услышал: «Потерпите немножко, наступит светлое социалистическое будущее и будет своя квартира». Светлое будущее наступило, но в этом самом светлом будущем отдельная квартира воспринималась как невероятная и недоступная роскошь, а коммуналки только расплодились, как тараканы в их жилплощади.



Помимо красоты фасадов, лепнин и всего прочего антуража снаружи, внутри не всегда можно увидеть красивую картинку. Некоторые дома нуждаются в реконструкции, ведь здания разваливаются изнутри. Не исключено, что на голову может свалиться потолок.

Также в коммунальных квартирах можно встретить кучу живности, и речь сейчас не о жильцах, а о тараканах и клопах. Травить их в одной своей комнате нет смысла, они могут набежать от соседей.

Есть также знаменитые коммуналки где проводят экскурсии, например, дом на Рубинштейна 23 – здесь жил писатель Сергей Довлатов. Сейчас, о том, что в доме жил писатель свидетельствует мемориальная доска, выполненная в виде раскрытой книги, на первой странице которой изображен автопортрет писателя, установленный в день 75-й годовщины со дня его рождения.

«Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной. Обои возле телефона были испещрены рисунками… Квартира вряд ли была типичной. Населяла ее главным образом интеллигенция. Драк не было. В суп друг другу не плевали. (Хотя ручаться трудно). Это не означает, что здесь царили вечный мир и благоденствие. Тайная война не утихала. Кастрюля, полная взаимного раздражения, стояла на медленном огне и тихо булькала…» — описывал свою квартиру Довлатов.

Даже спустя много лет «Довлатовская» квартира осталась без изменений. Тут не то чтобы давно не было ремонта - похоже, его тут никогда и не было. Квартира писателя выкуплена всеми жильцами в общую собственность.

В самом сердце Петербурга в доме Перцова на Лиговском проспекте, находится коммунальная квартира на 36 комнат. С одной стороны, живешь в самом центре и красивом доме, а с другой ужасные бытовые условия и нулевой шанс на расселение.

Комнаты располагаются по кругу. По словам жительницы этой квартиры – ее площадь 2000 квадратных метров и всего 2 кухни, 2 ванные и 2 туалета.

Этот дом изначально строился доходным - для людей среднего класса, для сдачи в аренду меблированных комнат и квартир. Так что дом всегда считался «общагой» с 1910 год по наше время. Эта крупнейшая жилая постройка Петербурга - Петрограда стала знаменитой. В 1915-1917 гг. в доме Перцова располагалось литературное общество «Арс». Оно имело целью «поддерживать и развивать интерес к литературе и театру и доставлять своим членам возможность выступать в печати и на сцене».

Жизнь в коммунальной квартире полна своих нюансов. Состояние помещения чаще всего зависит от людей, которые тут проживают. Помимо того, что жильцы могут не поладить, некоторые не прочь устраивать и пакости, приводить к себе домой маргинальных личностей, шуметь и устраивать бардак. Также нужно понимать, что тут все делается сообща. Составляется со всеми жильцами отдельный график по ремонту или же очень важным фактором для проживания в такой квартире - уборке. Если кто-то из соседей не убрался – запах будут чувствовать абсолютно все.

Ни в одном городе России не сохранилось столько коммунальной недвижимости, как в Питере. В них есть свой колорит, ведь там живут не только маргинальные личности, но и люди разных субкультур, писатели, музыканты, просто студенты и обычные люди. Наверное, каждый кто ходил по центру Питера думал о том, что там живут обеспеченные люди, но мало кто знает, что там коммуналки и огромная история жизни обычных людей.