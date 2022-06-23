Бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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23 июня 2022, 20:58 Источник: РИА Новости

Геннадий Бурбулис, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса в четверг, 23 июня, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Геннадий Бурбулис скончался 19 июня в Баку. Ему было 76 лет. Родственники политика доставили его тело в Россию.

По информации корреспондента РИА Новости, гроб подвезли на автомобиле к месту погребения, где все желающие еще раз смогли проститься с политиком. После погребения к могиле политика возложили венки и цветы.

Геннадий Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина. Занимал должность госсекретаря РСФСР. Бурбулис был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР. Бурбулис подписал документ от имени России вместе с Ельциным.