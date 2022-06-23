Кардиолог Евгений Шляхто: самый важный симптом инфаркта - боль

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23 июня 2022, 20:48 Источник: РИА Новости

фото из открытых источников

Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто назвал боль в области грудины самым важным симптомом инфаркта. Доктор Шляхто пояснил, что при инфаркте боль чаще всего локализуется в области грудины и имеет сжимающий, давящий или жгучий характер.

По словам кардиолога, реже, но бывают варианты, когда боль отдает в плечо, руку или область желудка. В таких случаях человек может думать, что у него проблемы с позвоночником или желудком.



Кардиолог Шляхто добавил, что боль при инфаркте миокарда может сопровождаться сильной слабостью, одышкой, холодным потом. Иногда человек может потерять сознание.

Доктор предупредил, что позднее обращение к врачу опасно осложнениями, включая летальный исход.

Как объяснил кардиолог журналистам, боль при инфаркте миокарда означает ишемию - нехватку кислорода для мышцы сердца вследствие закупорки коронарных артерий.

Если пациента вовремя госпитализировали, в стационаре проводится исследование артерий сердца (коронарография), при необходимости человеку проводят операции по восстановлению кровотока (ангиопластика, шунтирование). Если не сделать операцию вовремя, мышца сердца в месте инфаркта миокарда умирает и перестает качать кровь, а это ведет к развитию острой или хронической сердечной недостаточности или опасной для жизни аритмии.

В ночь на 23 июня скоропостижно умер певец Юрий Шатунов. Ему было только 48 лет. Артист почувствовал боль в области сердца, когда был в гостях у друзей. Причиной смерти знаменитого певца, солиста группы "Ласковый май" стал обширный инфаркт.