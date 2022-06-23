В Британской армии до сих пор есть проблемы с сексизмом

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2022, 20:07 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

В СМИ нередко попадают информация о сексизме и неприятии женщин в британской армии. Конечно, такие явления не носят массовый характер, но всё же они присутствуют, а значит, проблема существует.

Аналитики отмечают, что прогресс борьбы с сексизмом в армии Соединённого Королевства идёт крайне медлительными темпами. Согласно данным Минобороны, женщины составляют 11% от всего личного состава вооружённых сил Великобритании. Исследователи, занимавшиеся проблемами женского пола в войсках, опросили 750 женщин-ветеранов. Было выяснено, что почти четверть из них сталкивалось с сексуальными домогательствами и четверть подвергались психологическому насилию. Также 5% опрошенных подвергались сексуальному насилию, а 3% - физическому.

Недавно бывшая сотрудница пункта приёма новобранцев рассказала The Independent о до сих пор актуальной армейской проблеме в Великобритании. По её словам, в вооружённых силах страны женщин часто могут воспринимать как «банальный объект сексуального удовольствия для мужчин». Работавшая ранее в приёмном пункте женщина призналась, что служба ей напомнила хроники 50-х годов. Нередко военнослужащие прекрасного пола увольняются из армии из-за домогательств. К тому же некоторые военные и вовсе полагают, что женщин в войсках быть не должно. «Хотя сегодня женщины формально могут занимать любые должности в армии, вооружённые силы все равно их не принимают», - говорят очевидцы всё ещё присутствующей дискриминации.

Но всё же британские офицеры, как и члены парламента, озабочены подобным явлением похлеще, чем представители СМИ. Военнослужащие высшего эшелона обещают, что проблема со временем разрешится. «Армия ожидает от всего личного состава соблюдения высочайших стандартов поведения, - заявил в своё время генерал Сандерс. - В отношении любого, кто не соблюдает эти стандарты, будет проведено расследование, и будут приняты соответствующие меры».