Юрий Шатунов перенес несколько операций и выглядел несколько постаревшим. На это обратили внимание его многочисленные поклонники.
В то же время друзья и коллеги певца отмечали, что он демонстрирует бодрость и не совсем свойственную для его возраста активность.
«Ему рекомендовали крымский воздух для ионизации легких и стимулирования работы сердечной мышцы, но он сказал, что в Крым ни ногой, так как тогда у него будут проблемы в Германии, где постоянно проживал он и жена с двумя детьми», - рассказал сегодня один из коллег Юрия Шатунова.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Командир с позывным «Бритва» сообщил, что силы ЛНР и РФ пресекли попытку прорыва украинских боевиков на Лисичанском направлении
Японский парламентарий Мунэо Судзуки: Путин был вынужден начать спецоперацию на Украине, чтобы защитить интересы России
The Telegraph: плененный в ДНР британец Эйден Аслин сообщил своим родственникам, что его скоро казнят
- #ЗАУГЛОМ Сергей Шолохов о Невзорове*, Урганте, БГ и Никите Михалкове
- 20:48 Кардиолог Евгений Шляхто: самый важный симптом инфаркта - боль
- 20:07 В Британской армии до сих пор есть проблемы с сексизмом
- 19:09 Незадолго до смерти Шатунов отказался лечиться в Крыму
- 18:54 Буква Z помешала культурному наследию в Перми
- Telegram | (Подписаться) Великобритания запретила экспорт в РФ авиатоплива, химикатов и банкнот фунтов стерлингов