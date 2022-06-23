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Аргументы Недели Общество 13+

Незадолго до смерти Шатунов отказался лечиться в Крыму

, 19:09

Незадолго до смерти Шатунов отказался лечиться в Крыму
Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Юрий Шатунов перенес несколько операций и выглядел несколько постаревшим. На это обратили внимание его многочисленные поклонники.

В то же время друзья и коллеги певца отмечали, что он демонстрирует бодрость и не совсем свойственную для его возраста активность.

«Ему рекомендовали крымский воздух для ионизации легких и стимулирования работы сердечной мышцы, но он сказал, что в Крым ни ногой, так как тогда у него будут проблемы в Германии, где постоянно проживал он и жена с двумя детьми», - рассказал сегодня один из коллег Юрия Шатунова.

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