Незадолго до смерти Шатунов отказался лечиться в Крыму

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23 июня 2022, 19:09

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Юрий Шатунов перенес несколько операций и выглядел несколько постаревшим. На это обратили внимание его многочисленные поклонники.



В то же время друзья и коллеги певца отмечали, что он демонстрирует бодрость и не совсем свойственную для его возраста активность.



«Ему рекомендовали крымский воздух для ионизации легких и стимулирования работы сердечной мышцы, но он сказал, что в Крым ни ногой, так как тогда у него будут проблемы в Германии, где постоянно проживал он и жена с двумя детьми», - рассказал сегодня один из коллег Юрия Шатунова.