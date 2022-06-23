Буква Z помешала культурному наследию в Перми

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23 июня 2022, 18:54

На фасаде городского Дома офицеров в Перми была размещена патриотическая вывеска. Однако перетяжка с символом Z не понравилась местным активистам. Они направили запрос в госинспекцию по охране объектов культуры региона. В надзорном ведомстве подтвердили, что вывеска размещена с нарушением закона.



Порядок установки подобных растяжек определяется государственной инспекцией. Однако никто не уведомил ведомство. Из-за этого руководство Дома офицеров попросили убрать баннер. Позже инспекция отказалась от своих требований. Владелец здания направил в инспекцию необходимые документы для получения разрешения.



Нарушение закона состояло в том, что вывеска закрывала фасад здания, входящего в перечень объектов культуры. Даже при её временном разрешении требуется разрешение соответствующих инстанций. Градозащитник Денис Галицкий заявил, что готов оспорить законность размещения баннера даже после получения руководством Дома офицеров разрешения. Эксперты полагают, что здания можно закрывать вывесками при проведении фестивалей и других мероприятий, но не на длительный период времени. В противном случае нарушается право людей полноценно созерцать объект культуры.



