«Роснефть» занимается исследованием белой чайки

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23 июня 2022, 18:25

Фото: rosneft.ru

Одним из приоритетов деятельности НК «Роснефть» является забота об окружающей среде. С 2020 года нефтяная компания реализует целевой инновационный проект «Оценка устойчивости арктических экосистем на основании исследования динамики состояния ключевых видов». Среди исследуемых - белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка – редкий вид чаек, занесенный в Красную книгу РФ.



Арктическим научным центром «Роснефти» и Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом организована экспедиция, которая отправилась в северо-восточную часть Карского моря для продолжения наблюдений за популяцией белой чайки, которые ведутся с 2020 года.



Ученые проведут исследования этого редкого вида морских птиц на острове Визе в течение всего периода гнездования, который составляет около двух месяцев. Специалисты планируют собрать данные об особенностях питания, численности птиц и путях миграции. В программе экспедиции - комплексные работы для определения состояния здоровья популяции.



Полученные данные помогут восполнить пробел в научных знаниях о белой чайке в российской части ареала. Результаты проведенных исследований будут способствовать сохранению этого редкого вида птиц.



