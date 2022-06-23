Одним из приоритетов деятельности НК «Роснефть» является забота об окружающей среде. С 2020 года нефтяная компания реализует целевой инновационный проект «Оценка устойчивости арктических экосистем на основании исследования динамики состояния ключевых видов». Среди исследуемых - белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка – редкий вид чаек, занесенный в Красную книгу РФ.
Арктическим научным центром «Роснефти» и Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом организована экспедиция, которая отправилась в северо-восточную часть Карского моря для продолжения наблюдений за популяцией белой чайки, которые ведутся с 2020 года.
Ученые проведут исследования этого редкого вида морских птиц на острове Визе в течение всего периода гнездования, который составляет около двух месяцев. Специалисты планируют собрать данные об особенностях питания, численности птиц и путях миграции. В программе экспедиции - комплексные работы для определения состояния здоровья популяции.
Полученные данные помогут восполнить пробел в научных знаниях о белой чайке в российской части ареала. Результаты проведенных исследований будут способствовать сохранению этого редкого вида птиц.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Командир с позывным «Бритва» сообщил, что силы ЛНР и РФ пресекли попытку прорыва украинских боевиков на Лисичанском направлении
Японский парламентарий Мунэо Судзуки: Путин был вынужден начать спецоперацию на Украине, чтобы защитить интересы России
The Telegraph: плененный в ДНР британец Эйден Аслин сообщил своим родственникам, что его скоро казнят
- #ЗАУГЛОМ Сергей Шолохов о Невзорове*, Урганте, БГ и Никите Михалкове
- 18:31 Американский производитель спортивной одежды и кроссовок Nike уходит из России
- 18:25 «Роснефть» занимается исследованием белой чайки
- 18:10 Проект «Роснефти» обеспечит поглощение лесами 10 млн тонн СО2
- 18:03 Экспедиция для изучения популяции белой чайки направилась в Карское море
- Telegram | (Подписаться) Великобритания запретила экспорт в РФ авиатоплива, химикатов и банкнот фунтов стерлингов