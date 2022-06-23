Около ТПУ «Славянский бульвар» благоустроят территорию

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23 июня 2022, 18:16

Столичные власти объявили о начале работ по благоустройству территории вокруг транспортно-пересадочного узла «Славянский бульвар». По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, главная цель проводимых работ – создание условий для комфортного использования транспортного объекта.

Воздушные линии электропередач будут спрятаны под землю, пешеходная зона станет шире, тротуарные покрытия обновят, а также установят более 130 мачт уличного освещения с энергосберегающими лампами. Кроме того, рядом с метро «Славянский бульвар» возведут сеть навесов по типу «сухие ноги».

План работ предполагает сохранение имеющихся зеленых насаждений, которые дополнят порядка 70 деревьев, свыше 440 кустарников, цветочные клумбы и более 40 тысяч квадратных метров газона.

В мэрии напомнили, что в прошедшем году были благоустроены территории, прилегающие к 29 транспортным объектам. В этом году в планах приведение в порядок территории вокруг 38 транспортных объектов.