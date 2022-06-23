Анастасия Ракова: москвичи оценили удобство получения льготных лекарств в коммерческих аптеках

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23 июня 2022, 17:42

В январе этого года в Москве запустили пилотный проект — у горожан появилась возможность получить льготные лекарства по электронным рецептам не только в городских, но и в коммерческих аптеках. Важно, что москвичи теперь могут выбрать препарат конкретного производителя и доплатить лишь разницу в цене — 30% электронных рецептов в рамках проекта были обслужены по такому принципу. Всего в частных аптечных точках обслужено уже более 3 тысяч электронных рецептов. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, проект позволяет сделать процесс получения льготных препаратов более удобным для москвичей, а также дает дополнительные возможности по увеличению оборота аптечным организациям.



«В январе мы дали возможность москвичам получать льготные лекарства по электронным рецептам не только в аптеках Депздрава, но и в коммерческих аптечных точках. К проекту присоединилось уже более 350 частных аптек. При этом важно, что горожане могут выбрать препарат конкретного производителя и доплатить лишь разницу в цене. Таким образом можно сэкономить от 10% до 50% стоимости. Мы видим, что жители столицы оценили новшество — 30% предпочитают взять препарат привычного производителя с доплатой. В общей сложности москвичи отоварили в коммерческих аптеках более 3 тысяч электронных рецептов», — рассказала вице-мэр.



О возможности для коммерческих аптек и аптечных сетей стать участниками системы льготного лекарственного обеспечения было заявлено в январе этого года. Условия для этого сделали максимально прозрачными. Аптечной организации необходимо иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в Москве и подключиться к Единой медицинской информационно-аналитической системе. У нее не должно быть проблем с законом, например, проверок, проводимых за нарушение действующего законодательства, административных либо уголовных дел, процедур банкротства и других.



Кроме того, необходимо ежедневно обеспечивать наличие препаратов в своих аптеках и передавать сведения об их наличии и реализации в рамках обслуживания электронных рецептов в систему ЕМИАС. Компенсация стоимости лекарственных средств, отпущенных по льготным рецептам, коммерческим аптечным предприятиям осуществляется за счет средств городского бюджета.



Список коммерческих аптек, в которых можно бесплатно получить лекарства по льготному электронному рецепту, размещен на сайте Департамента здравоохранения города Москвы - https://mosgorzdrav.ru/recept?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link , в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты» на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» и в информационном киоске поликлиники.



Также в электронной медкарте пациент может просмотреть все действующие выписанные ему рецепты. Если же у пациента нет возможности просмотреть электронный рецепт в медкарте в онлайн-режиме, то он может сделать это в информационном киоске поликлиники, где также есть возможность распечатать QR-код электронного льготного рецепта.



Москва уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса является единая цифровая платформа здравоохранения, которая развивается совместно комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и пациентам.



