В России аграрии столкнулись с нехваткой запчастей для иностранной сельхозтехники

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23 июня 2022, 17:21 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Российские аграрии вслед за автовладельцами из-за санкций столкнулись с нехваткой запчастей для иностранной техники. Её доля в парке составляет 30–40%.



Один из источников в крупном агрохолдинге сообщает:



«У ряда поставщиков есть в наличии какие-то простые детали, но их нужно искать, а цены выше докризисных на 50–100%».



По его словам, в компании уже начали закупать российскую технику вместо импортной.



Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что стоимость запчастей выросла в среднем на 30–50%, что связано в том числе с дополнительными затратами на логистику.



По словам гендиректора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, его компания полностью обеспечена техникой и запчастями, при этом некоторые из поставщиков импортной сельхозтехники значительно подняли цены. Так, John Deere в одностороннем порядке увеличил стоимость поставок в три раза даже по уже заключенным и оплаченным контрактам.



В ГК «Русагро» на долю иностранных марок приходится около 85% парка техники.



«Для нас важно внесение запчастей John Deere, Claas, CNH, Manitou, JCB в перечень разрешенных к параллельному импорту. С обслуживанием и ремонтом российской техники проблем нет», - заявили в компании.



С доставкой запчастей в Россию возникают сложности.



«Концерны, власти Казахстана и местные дилеры опасаются вторичных санкций, в том числе из-за неопределенности формулировок санкций (например, компоненты гидравлической системы или элементы распыления химических растворов — очень широкое определение, куда могут попасть и запчасти для сельхозтехники), а также очевидных сложностей с электроникой и лицензиями на нее. Хотя сейчас бренды пытаются решить вопрос с разрешением поставок для гарантии», - сообщил Александр Алтынов, председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД.



Он отметил, что АСХОД уже обсуждала с Минсельхозом параллельный импорт запчастей ключевых иностранных брендов в Россию.



«Аналоги до 40% артикулов запчастей, по грубой оценке, можно найти в свободном доступе, но остальные 60% — сложно или невозможно. И этот баланс от бренда к бренду по ведущим западным производителям не сильно отличается», — рассказал Александр Алтынов.



В Минпромторге утверждают, что доля российских комплектующих в отечественных сельскохозяйственных машинах составляет в зависимости от вида техники 85–90%. Вологодский подшипниковый завод, Десятый подшипниковый завод, АПЗ-20, «ЕПК Волжский» «обеспечивают выпуск широкой номенклатуры подшипников для использования при производстве сельскохозяйственной техники».



В Минсельхозе сообщили, что ведут работу по обеспечению аграриев запасными частями: «Прорабатываются альтернативные каналы поставок».



