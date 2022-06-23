Андрей Бочкарёв: Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках» готовится к вводу в эксплуатацию

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23 июня 2022, 15:10

Бочкарев А.Ю. Фото: соцсети

Уникальное спортивное сооружение – Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках» планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.



«На данный момент общая готовность Международного центра составляет 99%. Мы завершаем работы по чистовой отделке и готовим здание к вводу в эксплуатацию», – сказал Андрей Бочкарёв.



Он уточнил, что центр самбо (в северо-западной части здания) и центр бокса (в юго-восточной) симметричны и объединены общим фасадом.



«Каждый центр функционирует полностью независимо от другого, потоки посетителей не пересекаются, у каждого центра своя подземная парковка и собственный набор технических и инженерных помещений», – подчеркнул Андрей Бочкарёв.



Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что на объекте полностью завершен монтаж инженерных сетей.



«Также завершено благоустройство территории, подключение наружного освещения. В общей сложности спорткомплекс готовят к вводу порядка 700 специалистов», – добавил Загрутдинов.



Он отметил, что архитектурно-художественное освещение фасадов подчеркнет графические концептуальные решения, акцентируя внимание на основных геометрических формах здания.



«Витражное остекление тренировочных залов почти 3 тысячи квадратных метров позволит наблюдать за действиями спортсменов находясь за пределами здания с прилегающих территорий», – отметил Рафик Загрутдинов.



В спорткомплексе есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований любого уровня и полноценного тренировочного процесса спортсменов. В частности, в Международном центре самбо обустроен зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1600 зрителей. В Центре бокса оборудован зал для соревнований на 2 ринга с трибунами на 2 000 зрителей.



