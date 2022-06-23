Латвия: что празднуют в Янов день​

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23 июня 2022, 15:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Мэр Риги Мартиньш Стакис

Уже совсем скоро Латвия будет праздновать загадочное Лиго! В Латвии ночь с 24 на 25 июня называют еще ночь Яниса. Почему Лиго является самым загадочным праздником у латышей? Попробуем разобраться.

Все, конечно, знают такую легенду – если в Янову ночь найдешь цветок папоротника, то непременно самое сокровенное желание исполнится! Я не могу утверждать, что кто-то его в Латвии нашел, потому как папоротник не цветет, но в волшебную ночь может произойти чудо!

Праздник Лиго – древние традиции, философия, сакральные ритуалы латышей. И все в это верят, готовятся к празднику и, конечно, празднуют его с удовольствием! Лиго – официальный праздник в Латвии. В этом году латвийцы будут отдыхать с 23 июня по 26 июня.

Что за праздник Янов день?

Это день летнего солнцестояния – самый длинный день в году. На Лиго принято чествовать Яниса – божество плодородия. Почему праздник получил название Лиго? Да потому, что в это день люди пели песни, в которых есть припев «лиго» (ligoties - колыхаться на латышском языке), тем самым обращались к солнцу, чтобы оно светило и поднималось высоко над деревьями!

Кстати, в Латвии очень популярно у женщин имя Лига!

В Латвии очень серьезно и красиво готовятся к празднику – на главной площади около Домского собора работает ярмарка – очень много цветов, трав, хлеба, сыра, пива…

Дело в том, что канун Яновой ночи называют Травяной день! Потому как именно в этот день собирали женщины и, кстати, многие мужчины, целебные травы, которые в это время года особенно богаты витаминами. В Латвии принято собирать ромашку, клевер, мяту, зверобой, шалфей, валериану. Все это изобилие трав можно найти на ярмарке!

Но главное – праздничный венок, который плели из цветов, а потом дарили его Янисам и Лигам. Впрочем, есть поверье – если хочешь здоровья, счастья, то сохрани венок до следующего праздника!

Интересно и то, что в Янову ночь принято в Латвии «устраивать» свою судьбу – незамужние девушки гадают на избранника и даже привораживают. Но есть и те, кто желает обезопасить свою семью от нечистой силы – если украсить дом веточкой рябины, березки, которые принесли в этот день, то это и есть сильная защита!

Рига удивительна красива в канун праздника – ярмарка, площадки для выступления народных коллективов, улыбки, прекрасное настроение!

Очень весело поздравил рижан мэр города Мартиньш Стакис – он предложил жителям встречать праздник в городе и на… балконах!

«Празднование Лиго и Янова дня возвращается в город после пандемии. Я приглашаю всех в парки, сады, улицы и даже на балконы! Пусть праздничные песни и веселый смех раздается до самого рассвета!» - так поздравил глава столицы Латвии своих жителей.

А латвийцы все еще в праздничных хлопотах…

Продолжение следует…