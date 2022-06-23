Гражданина Латвии задержали в Белоруссии и отправили в психлечебницу

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23 июня 2022, 15:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: РБК

Как только МИД Латвии не предупреждал своих жителей, что в Беларусь не стоит посещать, увы, многие латвийцы не хотят лишать себя такого удовольствия! Это и понятно – прекрасные цены на продукты, топливо, да и страна красивая!

Сегодня, 23 июня, поступила информация из МИД Латвии, что латвийца задержали в Беларуси из-за сообщений в телефоне.

«Людям кажется, что они просто ходят по магазинам, встречаются со знакомыми, посещают важные для них места, но они должны знать, что людей из Латвии и других стран Европы регулярно арестовывают. В настоящее время задержан один гражданин Латвии. Его телефон проверили и не понравилось, как он отзывается о властях. Его поместили под стражу. Когда представители консульства прибыли на встречу, то задержанного не застали – его отправили в закрытую психиатрическую лечебницу. И сейчас представителям консульства не дают его увидеть. Сегодня посещать Беларусь, увы, опасно», - так заявила парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевич.

Я, конечно, не представитель МИД Латвии и уж точно не знаю всех нюансов задержания, но сотни латвийцев с удовольствием посещают Беларусь. Как бы не были настроены чиновники из Латвии к Беларуси, но невозможно вот так моментально, оборвать связь с соседом…

Лично моя мечта – побывать в Бресте, чтобы просто поклониться городу, который принял на себя весь ужас начала войны. Может, когда-нибудь и получится…