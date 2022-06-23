Андрей Бочкарёв: Станция «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро готова почти на 70%

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23 июня 2022, 14:55

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что строительство станции «Университет Дружбы Народов» перспективной Троицкой линии метро завершено на 68%.



«На станции «Университет Дружбы Народов» завершаются монолитные работы, ведётся обратная засыпка и уже начинается монтаж инженерных систем. Строительную готовность станции можно оценить в 68%», – сказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, будущая станция расположена вдоль улицы Академика Опарина у пересечения с улицей Миклухо-Маклая. Это станция мелкого заложения с одним подземным вестибюлем с выходом на улицу Миклухо-Маклая к сложившейся городской застройке и остановкам наземного транспорта.



«В шаговой доступности от новой станции расположен ряд столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до места назначения, минуя наземный транспорт», – подчеркнул Андрей Бочкарёв.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что станция будет иметь ярко выраженный индивидуальный дизайн, выдержанный в современной эстетике.



«Путевые стены платформы будут отделаны алюминиевыми панелями разного формата, анодированными под шлифованную нержавеющую сталь, а потолок – крупноформатными алюминиевыми элементами со светло-зелёными и светло-синими вставками. Планируется облицовка колонн квадратного сечения светло-серым мрамором, укладка пола светло-серым гранитом», – уточнил Юрий Кравцов.



Он также добавил, что подземный пешеходный переход к станции, украсит композиция на тему Дружбы Народов, выполненная из художественного стекла в технике мозаики, цветовое решение которой выполнено в стилистике РУДН.



Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.



