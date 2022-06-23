На московских бульварах появились исторические площадки фестиваля «Модная столица»

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23 июня 2022, 14:47

Фото Ю. Иванко. Mos.ru

В Москве продолжается фестиваль «Модная столица». Площадки будут работать до 26 июня включительно в рамках Московской недели моды. В программе — модные показы, лекции ведущих российских дизайнеров, фешен-маркет, мастер-классы и выступления творческих коллективов. На девяти московских бульварах и в пяти парках можно познакомиться с модой разных эпох и узнать, что может рассказать платье о великих событиях прошлого.



На Сретенском бульваре можно узнать, какими были одежда и обычаи на Руси после принятия христианства, а также обратить внимание на особенности отделки древнерусского костюма.



Также здесь работает фотовыставка берестяных грамот, которые хранятся в музее Великого Новгорода, и экспозиция украшений и щитов. Мастер-классы на этом бульваре познакомят с трудом оружейника, кожевенника, а также раскроют секреты штамповки тканей и работы в гончарной мастерской.



Кроме того, у посетителей будет возможность пострелять из лука и поучаствовать в метании сулиц — дротиков, которые использовали русские воины.



На Покровском бульваре гостей ждет погружение во времена Московской Руси XVII века, когда была одержана победа над польскими интервентами и началось правление династии Романовых. Тогда в моду вошли украшения, яркая отделка и обилие вышивки. Здесь можно узнать, как работали резчики по дереву, что нужно для книгопечатания и литейного дела. Желающие попробуют научиться росписи на плитках. Также посетители могут познакомиться с разнообразием вееров того времени или попробовать свои силы в лучном тире.



На Гоголевском бульваре сделали акцент на женской моде начала XIX века. Тогда привлекательным считалось все естественное, а дамы высшего света после победы в Отечественной войне 1812 года стали включать в свои наряды элементы народного стиля. На бульваре пройдут мастер-классы по созданию украшений из бисера и акварельной живописи, игры в крокет, серсо и петанк. Также представлена фотовыставка исторического костюма.



Об особенностях стилей модерн и ар-деко гости фестиваля узнают на Чистопрудном бульваре. Особую атмосферу прошлого помогут создать фотоателье, шляпная мастерская, ателье модисток и ретроавтомобили.



На бульваре можно увидеть сказочные и исторические работы фотографа Лианесс. Выставку организовало историческое общество «Бал в русской усадьбе», которое проводит вечера в стиле XIX — начала XX века в старинных дворянских усадьбах, участвует в киносъемках и музейных мероприятиях.



На Цветном бульваре можно узнать о моде и новых силуэтах, которые появились после революции 1917 года, особенностях кроя и украшений того времени. Посетителей ждут кинопоказы и танцы предвоенных лет. Также можно попробовать свои силы в игре в городки.



Выставка «Гений в юбке и ее эпоха» рассказывает о Надежде Ламановой (1861–1941), великом русском модельере и театральном художнике и проходит сразу на трех бульварах — Чистопрудном, Рождественском и Цветном. Специалисты из разных уголков страны реконструировали по старым фотографиям и эскизам созданные ею костюмы. В 1901 году Константин Станиславский сделал Ламановой первый заказ, и ее сотрудничество с Московским художественным театром растянулось на 40 лет.



Так, Ольга Книппер-Чехова играла Раневскую из «Вишневого сада» именно в нарядах, созданных Ламановой, которая также разрабатывала костюмы для фильмов «Цирк» Григория Александрова и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна. На выставке можно увидеть платье в народном стиле для актрисы Алисы Коонен и наряд скульптора Веры Мухиной, которые реконструировала Светлана Гнатуш, заслуженный дизайнер, член Союза художников и Союза дизайнеров России, лауреат конкурса «Русский кутюрье». Также она воссоздала модели Надежды Ламановой, которые сохранились в модных журналах, реконструировала платья по эскизам и разработала вышивки с учетом стиля 1930–1940-х годов. Ежедневно на Цветном бульваре проходят и показы коллекции Светланы Гнатуш «Мамино платье».



На Пушкинской площади напомнят о том, как повлияли на советскую моду середины и второй половины прошлого века покорение космоса и сибирские стройки. А еще здесь можно вспомнить, какие прически делали модницы того времени. Игры в шахматы, домино и городки позволят приобщиться к популярным формам досуга тех лет. Интересные детали времени представит фотовыставка и экспозиция журналов мод.



Рассмотреть театральные костюмы, созданные современными художниками, а также реконструкцию работ наиболее известных постановщиков прошлого можно будет на Рождественском бульваре.



Кроме того, на Пушкинской площади, Цветном и Чистопрудном бульварах подготовлена музыкальная программа.



