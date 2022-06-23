Южноуральцам расскажут о секретах популярности граффити

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

23 июня 2022, 14:44 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

Лидер сообщества «Graffiti Russia» Павел Щеклеин станет гостем утреннего шоу.

Завтра, 24 июня, в эфир выйдет очередной выпуск стрим-шоу «Поутру». В прямом эфире его ведущие Андрей Трушников и Екатерина Самойловских обсудят самые интересные события недели и пообщаются с гостями программы.

Об Ильменском фестивале расскажет режиссер, сценарист, ведущий мероприятия Игорь Ярцев. Про организацию фермерского хозяйства поведает руководитель личного подсобного хозяйства «Коза-Дереза» Светлана Горских. А лидер сообщества «Graffiti Russia» Павел Щеклеин расскажет о секретах популярности граффити.

Прямая трансляция стрим-шоу будет доступна в сообществе «ВКонтакте» «Гранада Пресс». Начало в 8.30 по челябинскому времени.