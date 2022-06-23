В Балашихе спасли пациентку с переломом шейки бедра

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23 июня 2022, 13:44

Фото: globallookpress.com

Пресс-служба Министерства здравоохранения московской области сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о спасении 96-летней пациентки с переломом шейки бедра.



Женщина жаловалась на боль в тазобедренном суставе, а после падения дома ее увезли в Балашихинскую больницу. Врачи обследовали и выявили перелом шейки бедра со смещением обломков.



Сложность для травматологов заключалась в том, что женщина обратилась в больницу только на пятые сутки после падения. Если бы прошло еще время, то пациентка могла лишиться функционирующей конечности. Специалисты провели успешную операцию по замене сломанного сустава протезом. Об этом рассказал заведующий травматологическим отделением Алексей Шебашев.



Двигательную функцию удалось сохранить и восстановить, так что через 10 дней пациентку выписали в удовлетворительном состоянии, но оставили под наблюдением травматолога в поликлинике.