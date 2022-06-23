Жители Электростали устроили дискотеку с дракой во дворе

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23 июня 2022, 13:39

Фото: globallookpress.com

В Электростали местные жители устроили дискотеку во дворе. Такой досуг понравился не всем соседям. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



«В голове не укладывается, что имеющая ребенка-инвалида многодетная мать может вести аморальный образ жизни. Но как раз такая женщина со своими друзьями замечена в таком. Они притащили большую колонку во двор, включили на полную громкость музыку и начали распивать спиртное, никого вокруг не стесняясь. Когда стемнело, жители домов не выдержали и вызвали сотрудников полиции. После она решила разобраться с соседями и устроила драку, весь подъезд был в крови», - написал очевидец в соц. сеть.



В правоохранительные органы поступило более десятка жалоб на местную дискотеку. За нарушение общественного порядка женщину могут привлечь к ответственности.