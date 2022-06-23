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Аргументы Недели Общество 13+

В Ленобласти собутыльник сжег знакомого в котле

, 13:30

В Ленобласти собутыльник сжег знакомого в котле
Фото: globallookpress.com

В Ленинградской области мужчина убил собутыльника монтировкой, сообщают «Невские Новости».

Еще в 2021 году правоохранительным органам сообщили о пропаже жителя деревни Вяскелово Всеволожского района. После проведения оперативно-розыскных работ стало понятно, что пропавший стал жертвой убийства.

Только в июне 2022 года нашли подозреваемого. Это оказался знакомый погибшего, который работает машинистом-кочегаром в областной компании. Выяснилось, что ранее он уже имел судимость.

После задержания подозреваемого стали известны обстоятельства убийства. Ссора между знакомыми произошла в машине подозреваемого после распития спиртного. Мужчина ударил собутыльника монтировкой в левый висок, а осознав, что сделал, решил замести следы. В этом ему помог знакомый, с которым они сожгли тело в одном из котлов производства.

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