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Аргументы Недели Общество 13+

Нехватка витаминов у перца и к чему это приводит

, 13:14

Нехватка витаминов у перца и к чему это приводит
Фото: globallookpress.com

Причиной потери урожая перца может стать нехватка витаминов, сообщает "Профиль". По каким же признакам можно понять, что овощу не хватает питательных элементов?

Если листья перца начинают желтеть и тускнеть, то ему необходим калий. Появления различного рода пятен, а также опадания листьев, являются сигналом недостатка кальция, а при дефиците фосфора растение начинает расти слишком медленно из-за слабой корневой системы.

Стоит отметить, что удобрения позволят избежать вам таких проблем и получить хороший урожай.

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