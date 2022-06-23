Нехватка витаминов у перца и к чему это приводит

Причиной потери урожая перца может стать нехватка витаминов, сообщает "Профиль". По каким же признакам можно понять, что овощу не хватает питательных элементов?
Если листья перца начинают желтеть и тускнеть, то ему необходим калий. Появления различного рода пятен, а также опадания листьев, являются сигналом недостатка кальция, а при дефиците фосфора растение начинает расти слишком медленно из-за слабой корневой системы.
Стоит отметить, что удобрения позволят избежать вам таких проблем и получить хороший урожай.