Нехватка витаминов у перца и к чему это приводит

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2022, 13:14

Фото: globallookpress.com

Причиной потери урожая перца может стать нехватка витаминов, сообщает "Профиль". По каким же признакам можно понять, что овощу не хватает питательных элементов?



Если листья перца начинают желтеть и тускнеть, то ему необходим калий. Появления различного рода пятен, а также опадания листьев, являются сигналом недостатка кальция, а при дефиците фосфора растение начинает расти слишком медленно из-за слабой корневой системы.



Стоит отметить, что удобрения позволят избежать вам таких проблем и получить хороший урожай.