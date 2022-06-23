Голод не тётка, придёт - не прогонишь

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2022, 12:11 Владимир Леонов, Обозреватель отдела Промышленность

Так в народе иногда говорят. Тётку, которую гонят, конечно жаль. В остальном жёстко, но верно. Значит, нужно чтобы голод не приходил. То, что коллективный Запад сам к себе запускает незваного гостя санкционной вакханалией по отношению к России - их проблемы. Африканский континент? У нас там врагов практически нет. Зерно все, кто контракты подписал и оплатил, получат в полном объёме. Но есть два разных типа зерновых, два разных результата растениеводства. Грубо - с одной стороны органическое, экологически чистое зерно и всё, всё, всё остальное, что растёт на земле Отечества, с другой - насквозь прохимиченные близнецы внешне полезного и даже вкусного продовольствия. «Аргументы недели» эту тему ведут давно, есть примеры, достойные подражания и тиражирования в масштабах страны. Неравнодушные люди пытаются создать движение вперёд и вверх.



Масштаб завораживает.



"Биоклад" Николая Рябчевского на федеральном уровне стартовал со страниц нашего издания. И у себя на грядках, кустах, плодовых деревьях, на изначально отвратительной почве, именно с этим чистым органическим удобрением я стал получать очень приличные результаты, при том, что времени копаться в земле практически нет. Сейчас смотрю - а почва-то уже как чернозём! Знаю, что Рябчевский не останавливается ни на секунду, он человек-мотор, постоянно улучшает (не удешевляет!) свой продукт, поэтому, наверно, миллионером не стал. А сегодня пытается объединить единомышленников, его терзают мысли, как лучше организовать агропромышленный сектор страны. С пользой для земли и людей на ней. Но сначала пример из разряда глобальных.



17 июня 2022 г. на юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялось подписание Соглашения о стратегическом сотрудничестве и расширении взаимной торговли между российской ГК «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» и китайской государственной корпорацией China Chengtong International Investment.



Справка «АН»: China Chengtong. Управляется Комиссией по контролю и управлению государственными активами при Госсовете КНР и определена в качестве компании по управлению государственными активами. Является крупным акционером нескольких центральных государственных предприятий.

Документ подписали генеральный директор ООО «НСЗК» Сергей Пушкин и генеральный директор China Chengtong Чжоу Лицюнь.



В соответствии с документом российская и китайская стороны договорились о развитии инфраструктуры и увеличении производства зерновых, зернобобовых и масличных культур на территории от Южного Урала до Дальнего Востока, а также о поставках зерна на сумму более 2 трлн рублей с расчетами в национальных валютах.



Кроме этого, стороны планируют организацию поставок с последующей локализацией производства в РФ технологического оборудования и сельхозтехники на сумму 150 млрд рублей, а также совместные инвестиции в размере 50 млрд рублей.



«Мы многие годы работаем над созданием инфраструктуры и механизмов реализации огромного сельскохозяйственного потенциала Урала, Сибири и Дальнего Востока. При научно-обоснованном, бережном производстве можно сначала утроить – до 65 млн тонн в год, а затем и увеличить до 80 млн тонн в год, за счет развития «контрактного производства», применения современных агротехнологий, удобрений и вовлечения в оборот дополнительных земель. Все это подтверждают результаты организованного нами крупнейшего со времен СССР отраслевого научного исследования, работу над которым ведут восемь профильных НИИ. Реализация производственного потенциала данных регионов не только укрепит продовольственную безопасность страны и ее экономику, но и поможет удвоить общероссийский экспорт, сделать Россию важным поставщиком продовольствия в Китай, страны Центральной Азии, а в перспективе и в Большой Евразии (с общим населением более 4 млрд человек). Все это особенно важно с учетом глобального изменения климата и ухудшения мировой продовольственной обстановки» – сообщил генеральный директор головной компании группы «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» Сергей Пушкин.



Вопрос - какие удобрения планируют использовать при реализации мегапроекта? На кону триллионы-миллиарды-миллионы...





Отходы - в почву! В доходы.



А у Николая Рябчевского и его "соратников" есть серьёзнейшие наработки в области производства и применения органических, органоминеральных, органо-микробиологических и органо-гуминовых удобрений, являющиеся результатом тесного сотрудничества с авангардом отечественных технологий и аграрной науки. Но где он, а где триллионы? Вот его слова:



- Сырьем для нашей продукции могут служить различные органические отходы от деятельности промышленного животноводства, птицеводства, звероводства в виде навоза и помета, также от растениеводства в виде отходов овощеводства, картофелеводства, садоводства, виноградарства, бахчеводства, ягодничества. Их накопленные запасы огромны, и они ежегодно прирастают на сотни миллионов тонн. Кроме того, в Стране имеются отвалы ТЭЦ, металлургические шлаки, крупнейшие на планете запасы торфа, залежи бурых углей, сапропелей, глауконитов и других ценных природных ресурсов.



Все это подлежит переработке с помощью различных активационных технологий (ультразвуковой, гидродинамической, электромагнитной), волновых воздействий, технологий холодной плазмы, и многих других. Нами и нашими коллегами сегодня разработаны и на практике освоены современные инновационные технологии, позволяющие сотни миллионов тонн различных органических отходов превращать в ценнейшее лекарство для наших почв.



Ни для кого уже не секрет, что методы «интенсивного земледелия», подразумевающие внесение большого количества минеральных удобрений, средств защиты растений, селекцию устойчивых сортов, а также глубокая вспашка, приводят к деградации почв, потере их структуры и биологической активности и плодородия. Между тем, современная наука под словом плодородие подразумевает высокую скорость оборота биогена (органики) и энергии между растением и почвой, являющейся живым супер-организмом. Здоровая (биологически активная) почва способна питать растение, защищать его от патогенов, приносить стабильно высокие урожаи без больших затрат. В то время как сегодня минеральные удобрения для хозяйств становятся с каждым годом все менее рентабельными, аграрии как в болоте вязнут в банковских кредитах без надежды выбраться из долговой ямы:



- Мы предлагаем свернуть с этой колеи, ведущей в тупик и лишающей будущие поколения одного из главных достояний России – плодородия. Не пора ли очистить нашу страну от отходов, одновременно вылечив почву, дать нашим аграриям возможность увидеть результаты своего труда, а нашим согражданам – натуральные продукты питания, улучшая тем самым Здоровье Нации?





Прививка от мирового пожара.



Также нам надо понимать, что это необходимо делать не только для себя. Это придется делать и для других народов мира ибо не везде есть возможность выращивать продукты питания, а большинство войн на земле были как раз из-за еды и её нехватки. Сегодня всё отчетливее говорят о надвигающемся голоде за рубежом, значит надо искать и находить дополнительные ресурсы, считает Рябчевский:



- Последние годы нашей работы убедительно доказали, что те кто стал заботиться о почвах, выиграли с огромным запасом. Те, кто не разорвал две половинки единого целого, а именно животноводство и растениеводство, кто активно возвращал органику на поля и занимался освоением переработкой отходов помета, навоза, торфа, сапропеля и другого органического сырья, те сегодня сверхуспешны. Например, у них средняя урожайность на круг по Белгородской области 52 центнера с гектара, и это при не самых лучших почвах, а кто упирал только на рассыпание минералки по полям, тот сегодня и половины от этого не имеет, более того, есть примеры при которых выращенные урожаи вообще не убирались, а сразу запахивались ибо это было дешевле. Казалось бы абсурд, но это правда. И подобных фактов очень много, просто не принято об этом громко говорить.



В современном мире, где идет борьба за еду, а значит и за жизнь, многие начали понимать, что применение органики позволяет тем же минеральным удобрениям работать более эффективно, сокращая нормы их применения не терять в урожайности, более того получать сравнительно чистую продукцию, одновременно снижая ее себестоимость. В качестве примера, опять же более десяти лет наша газета пишет о пензенском опыте агрария Анатолия Шугурова, который вообще полностью отказался от работы с химией и обработки земли плугом, и более 40 лет выращивает свои урожаи, за которыми мельники, кондитеры и хлебопеки со всей страны выстраиваются в очередь. Отличные урожаи! Он берёт у поля только зерно, всё остальное оставляет земле. И вы думаете, что все хозяйства в масштабах области массово перешли на подобные технологии? Да нет же, единицы! Большинство не хочет выходить из зоны своего комфорта и опыта, не собирается ничего менять. А ведь наша земля матушка может вырастить не только 100 млн. тонн. Ей по силам и удвоить, а то и утроить наш хлебный каравай. И это возможно в первую очередь там, где тяжелые условия для производства, где мало солнца, где бедные почвы.





Соломку надо подстелить.



За последние два года в Европе схлопнулись 19 крупных химических комбинатов по производству удобрений, просто потому, что не стало сырья, не стало российского газа. Николай считает, что тенденция будет усиливаться:



- Мое искреннее убеждение в том, что и нашим аграриям пришла пора снимать себя с химической иглы и строить небольшие линии по переработке своих же отходов, уже сегодня надо заделывать соломку в почву, как у Шугурова, чтобы не кусать потом локти. Ибо мир стремительно меняется, климат непредсказуем, нам после жары 2010 года просто дико везло и тотальной засухи не было, а если фортуна будет менее благосклонна? Сколько выбило градом, овощеводы знают, а майские морозы, а появление новых болячек у растений, саранча или еще какая гадость - угроз не перечесть. Мы обязаны найти новые формы как выращивания, так и сохранения наших урожаев. Страшно сказать, сколько картофеля и других овощей отбраковывается с февраля-марта и до нового урожая.



На сегодня нами, нашими предшественниками, коллегами и сообществом энтузиастов наработаны и обобщены методики применения органических удобрений, мелиорантов, стимуляторов роста, учитывающие как физиологию растения, так и законы почвенного биоценоза.



Эти знания и технологии до сих пор остаются уделом энтузиастов, игнорируются старой агрономической школой и официальными лицами Минсельхоза. Пора уже решать вопрос о создании в Минсельхозе департамента органического земледелия и экологически чистой продукции. Сельхозакадемия и ведущие аграрные институты страны так же должны понимать, что в эпоху таких перемен и преобразований сохранять конспекты и презентации тридцатилетней давности не стоит, можно отстать навсегда и место такой науки может оказаться на свалке истории. Сегодня многие аграрные технологии, рождённые на земле созидателями-практиками, на десятки лет опережают, казалось, незыблемые догмы, которые "инноваторы" вбивают в головы студентов-аграриев.