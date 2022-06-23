Мария Кац о Шатунове: «Он был просто мегапопулярным артистом»

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23 июня 2022, 11:52

Юрий Шатунов, раннее фото, Evguenii Matveev/ Russian Look

Популярная певица Мария Кац прокомментировала для RT новость о смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова и выразила соболезнования родным, близким и поклонникам ушедшего.

«Он был просто мегапопулярным артистом. Я очень печалюсь, что его не стало. Дело даже просто в таком человеческом отношении. Что касается музыки, я никогда не была поклонником данного стиля, но это совершенно не значит, что мне не грустно в данный момент», − отметила в своём комментарии певица.

Утром в четверг, 23 июня, стало известно о кончине знаменитого российского артиста, солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

По словам его директора и продюсера Аркадия Кудряшова, причиной стал обширный инфаркт.