«Билет в будущее»: южноуральских школьников познакомили с профессиями

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

23 июня 2022, 11:20 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлено организаторами

В Челябинской области подвели итоги первого этапа профориентационного проекта. Дети проходят онлайн-диагностики, пробуют себя в профессиях, посещают тематическую выставку. Параллельно проходит обучение педагогов-навигаторов.

«Проект «Билет в будущее» позволяет школьникам познакомиться с востребованными и перспективными специальностями и профессиями как на региональном рынке труда, так в целом в стране и на Мировом рынке, - говорит учитель истории и обществознания челябинской школы №155, педагог-навигатор проекта «Билет в будущее» Григорий Колесников. - Ребята получили возможность, как говориться: «Примерить на себя профессию» - пройти профессиональные пробы под руководством опытных наставников. Большое спасибо сотрудникам за проделанную работу».

Федеральная программа ранней профориентации школьников «Билет в будущее» реализуется на Южном Урале на двух площадках: на базе мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» и в образовательном центре смена. Недавно завершился первый этап проекта текущего года, в сентябре стартует второй этап.

Также осенью состоится еще одно грандиозное событие. На экраны выйдет первый сериал о выборе профессии. Его продюсером выступил оператор федеральной программы ранней профориентации школьников «Билет в будущее» - Фонд Гуманитарных проектов. В качестве героев сериала выступили представители разных сфер: медицины, информационных технологий, бизнеса, инженерии и многих других. Каждая серия познакомит зрителя с личной историей труда и успеха. По замыслу создателей, сериал поможет школьникам найти свое признание.