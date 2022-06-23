Половое просвещение по-американски и российские дети

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2022, 12:14

Фото: pixabay.com

Педофилия в американской демократии и судьбы российских детей могут быть связаны. Общеизвестно, что США являются меккой для педофилов и представителей сексуальных меньшинств.

Сама проблема совершенно не новая – о «содомии» писали еще в 11 веке.

По информации российского телеканала ЦАРЬГРАД, американский сенатор Самра Брук разработала новый проект закона штата Нью-Йорк, предусматривающий новые стандарты полового воспитания детей. Основная цель – обучать детей, начиная с пятилетнего возраста, «гендерной устойчивости». В США говорят что такой секспросвет заберет у детей их невинность с детства.

Как сообщает интернет портал «АМЕХС-ru.turbopages.org, во всем мире больше 2 миллионов детей в год становятся жертвами торговли для секса. От 240.000 до 325.000 из этих детей эксплуатируются в США. В Америке торговля детьми ведется тремя способами – интернет заманивание, неблагополучные родители и контрабанда.

С начала 90-х прошлого века тема педофилии в России получила новый импульс к развитию. Влияние американского, а во многом западного мира, принесла в нашу действительность открытую коррупцию, пронзив страну сверху донизу и позволила создать атмосферу безнаказанности для тех, кто смог возвыситься в те годы и стать проводником насущных потребностей отдельных представителей истэблишмента Запада для удовлетворения их безграничной жадности и похотливости.

Внедрение в России «диких» нравов капитализма привело к резкому росту проституции и наркомании наряду со стремительным обнищанием большинства жителей нашей страны. На этом фоне многие начали думать что никто не будет обращать внимание не только на разграбление народного достояния и благосостояния, но и на судьбы простых россиян и беззащитного детского населения, которое в многочисленных случаях становилось, как и в 1917-1924 годах, беспризорниками и никому не нужным расходным материалом.

И именно начиная с 1994 года, в России стали возникать различные общественные движения и организации, которые поставили перед собой целью взятие под контроль детские судьбы в эпоху «дикого разгула» капитализма в России.

Многие из этих организаций действительно бескорыстно делали добрые дела, но, как Вы знаете, всегда найдутся и те, кто зарабатывал на этом направлении, не считаясь с моральными и этическими нормами.

Но, если в 1922-1924 годах судьбы детей открыто курировал Ф. Э. Дзержинский и ВЧК, то кто в России взял на себя с 1994 года координацию действий по развитию детских судеб в России неизвестно до сих пор. Тема умалчивается, и это говорит о многом…

Завеса таинственности в этом разрезе и определенной безнаказанности позволила искалечить детские судьбы во многих регионах Российской Федерации, но если в некоторых случаях педофилы и оказывались под следствием, то на их защиту становились многочисленные правозащитники и привлекаемые ими адвокатские объединения, которые стремились по-тихому уладить подобные дела и снизить налог общественного давления.

И именно в это время началась планомерная «работа» многих НКО и контролируемых ими адвокатских групп по так называемому «бизнес усыновлению» или говоря на криминальном сленге «отжатию» российских детей американскими семьями, а подчас и людьми, которые платили «доллары» для получения «рабов и рабынь» для собственного удовольствия. И, как Вы понимаете, общественные организации, через которые осуществлялись подобные действия, находились, как и адвокаты, обеспечивающие правовую поддержку подобной деятельности.

Мы рекомендуем Вам посмотреть статистику о количестве детских домов в РСФСР за 1990 годы и количестве детей в них и статистику уменьшающегося их числа на протяжении последующих лет.

Проследить судьбы многих из них практически невозможно. Статистики, рассказывающей о страшных судьбах «усыновленных» российских детей за рубежом, практически не существует. А почему спрашивается…

Значит, как начали говорить в России, это кому-нибудь нужно.

Вы посмотрите, дорогие читатели, что после начала специальной военной операции на Украине, первоочередной так называемой «эвакуации» за рубеж подверглись детские дома на подконтрольной Киеву территории, а на дома для престарелых вообще никто внимания не обращал. Конечно это не случайность. Где те многочисленные русские дети, вывезенные через Польшу после 24.02.2022 и каковы их судьбы?

Может на это ответить мир польских и украинских правозащитников? Кто возьмет на себя ответственность за их благополучие?

Мы не должны забывать, что многие как российские, так и украинские дети, стали и становятся жертвами так называемых похотливых представителей «цивилизованного западного мира». Отдельные детские общественные организации и курируемые ими адвокатские объединения продолжают действовать в России и на Украине. И кое-кто продолжает настойчиво «крышевать» этот бизнес, без которого некоторые представители цивилизованного западного мира обойтись уже не могут, да и просто не хотят.

Сколько в России действует общественных организаций, которые реально борются за права детей, а сколько общественных организаций, чья деятельность вызывает очень большие вопросы? Кто является официальным учредителем так называемых общественных организаций, провозгласивших своей целью борьбу за права детей, а кто является их реальными бенефициарами, и какие цели преследует?

Напечатав в поисковике Яндекса заголовок «дети за свои права», мы сразу натолкнулись на крайне странную организацию – АНО СЗПД «Дети за Свои Права», зарегистрированную 03.04.2017 года двумя физическими лицами – Бренник Татьяной Владимировной и Бернштейном Ефимом Семеновичем. Эти товарищи или господа в качестве основного вида деятельности поставили предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки». Так чем же заняты эти товарищи или все - таки господа? И каковы их истинные цели и цели созданной ими общественной организации? Во всем этом предстоит разобраться сотрудникам нашего издания в ходе журналистского расследования.

Продолжение следует…