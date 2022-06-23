Финляндия и Швеция не вступят в НАТО в этом месяце из-за позиции Эрдогана

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23 июня 2022, 11:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: YouTube

Финляндии и Швеции так и не удалось договориться с Турцией по поводу своего грядущего вступления в НАТО. Проблема заключается в том, что турецкий лидер Эрдоган фактически связал вопрос о расширении альянса с решением своих внутриполитических проблем.

В его стране скоро предстоит случиться новым выборам президента. Эрдоган надеется всеми силами удержать свой падающий рейтинг и не допустить его обрушения, а для этого нужно придерживаться особой внешнеполитической стратегии. Помимо всего прочего, он рассчитывает на то, что Запад будет искать его благосклонности в вопросах будущих участников блока.

Финский президент Ниинистё признал сложности и отсутствие серьёзного прогресса в кампании по вступлению в блок. Но всё же он выразил удовлетворение, что «дискуссия началась». «Мне бы не хотелось называть точные даты, - сказал лидер Финляндии. - Но маловероятно, что мы сможем сделать это до сентября». Проблемы связаны с резкой позицией Турции насчёт курдских активистов и сторонников проповедника Гюлена. Эрдоган требует от кандидатов в альянс выдачу этих людей. На грядущем саммите НАТО турецкий глава государства собирается привести доказательства того, что Швеция и Финляндия финансируют и политически поддерживают Рабочую Партию Курдистана.