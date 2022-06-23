РБК сообщает, что материнский капитал на первенца в России может увеличиться к 2025 году почти на треть

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23 июня 2022, 09:10 Источник: РБК

детская коляска, https://unsplash.com/photos/v1fJFeyusnc

РБК, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает, что размер материнского капитала на первого ребенка в России за три года может увеличиться почти на треть.

Согласно последней информации, к 2025 году размер маткапитала в России на первого ребенка может составить 680,1 тысячи рублей, а на второго – 898,7 тысячи рублей.

Подлинность вышеуказанной информации РБК подтвердил знакомый с проектом источник. Предполагается, что размер выплат на первого ребенка в РФ в 2023 году может увеличиться до 616,3 тысячи рублей, на второго – до 814,4 тысячи рублей. В 2024 году эти показатели могут составить 653,9 тысячи рублей на первенца и 864,1 тысячи рублей на второго ребенка.