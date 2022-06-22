Бизнесмен Пригожин назвал «треугольник антироссийской пропаганды» в СМИ

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22 июня 2022, 20:07

Предприниматель Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин ответил на запрос URA.RU, который касается новой статьи «Фонтанки» с названием «Вассерман и песни под гитару. Как «Киберфронт» вышел из сети — в ресторан Пригожина». Кроме того, он назвал «пристанищем для отбросов» издания «треугольника антироссийской пропаганды».

Под ними бизнесмен имел в виду три позорных СМИ — «Новая газета», «Эхо Москвы» и «Фонтанка». Журналисты последнего не раз публиковали материалы, дискредитирующие РФ.

«Как вы помните, «Фонтанка» не раз выпускала статьи, направленные на дискредитацию Российской Федерации, Президента, Минобороны и героев из ЧВК «Вагнер». Там работали такие личности как Коротков, Вышенков, Клочкова, которые многократно выпускали статьи против нашего правительства и страны», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Борьбу с антироссийскими журналистами ведут участники патриотических движений, среди которых «Город перемен», «Киберфронт Z» и Медиахолдинг «Патриот». Кроме того, предприниматель подтвердил, что отдал помещение «Стрит фуд бара» для спецдискуссионного клуба.

«Да, это помещение оформлено на «Конкорд». Правда ли я отдал его сейчас под «Киберфронт»? Абсолютно верно. Это классные ребята <…>, которые помогают своей Родине победить нацистов и одержать победу в великой войне XXI века, войне России со злом, и также очистить свой город от скверны», — подчеркнул бизнесмен.

Он назвал деятельность Дениса Короткова настоящей «скверной». По информации Пригожина, журналист «поливал грязью» добровольцев из России и патриотов за деньги ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

«Но нет ничего хуже и омерзительнее предателей своей страны, к которым можно отнести Короткова, Невзорова* (СМИ признано иноагентом на территории РФ), которые за деньги готовы предать отца, мать и Родину», — заявил он.

Предприниматель назвал журналистов из антироссийского треугольника отбросами и порекомендовал съездить на Донбасс, а не «гадить под себя».

«Позор всеядным СМИ, которые сегодня за наших, а завтра за ваших. Единственное, что радует – после принятия определенных законов многие запихали себе язык в жопу, но запашок остался», — резюмировал Пригожин.

Бизнесмен отметил, что подлизывание властям Северной столицы не поможет «Фонтанке» получить статус объективного СМИ.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.