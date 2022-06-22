Стартап «Цифровой экомониторинг» реализовал в 2021 и 2022 годах два пилотных проекта по контролю качества воздуха в городах России

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22 июня 2022, 17:42

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Компания «Цифровой экомониторинг», резидент Фонда «Сколково», проверила в пилотном режиме работоспособность цифровых сервисов своей одноименной платформы «Цифровой экомониторинг», в двух промышленных центрах Российской федерации, в Челябинске и Рязани, где сосредоточены разные предприятия с разнородным составом загрязняющих выбросов своих технологических процессов.

Платформа «Цифровой экомониторинг» разработана при поддержке Фонда содействия инновациям для непрерывного мониторинга и анализа вредных выбросов в атмосферу промышленных предприятий, для осуществления непрерывного контроля и анализа состояния промышленных выбросов, а также может быть применена для онлайн контроля качества атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах. Платформа предоставляет непрерывный доступ к набору специальных панелей инструментов — дашбордам, системам оповещений, рассылкам, оперативной и прогнозной аналитике.



Первое «пилотное» внедрение осуществлено в октябре 2021 года совместно с Центром экологического мониторинга (ЦЭМ) Челябинской области на базе их центра. В рамках реализации был разработан прототип цифровой платформы для экологического мониторинга контроля качества атмосферного воздуха в г. Челябинск, проведено тестовое подключение существующих станций экомониторинга и постов, собирающих данные о загрязнении атмосферы в реальном режиме времени, а также опробована интеграция с существующими системами «ЦЭМ» для онлайн анализа и оперативного реагирования на превышения ПДК в различных погодных условиях. В ходе внедрения системы были реализованы функции по оценке качества окружающей среды, проработка вопросов развития платформы для участия в организации и проведении государственного мониторинга атмосферного воздуха в рабочих режимах, «Цифровой экомониторинг» благодарит профессиональную команду ЦЭМ, в результате совместной работы по тестированию ПО оказана аналитическая поддержка и проработан план развития платформы для целей контроля воздуха в промышленных центрах, а также для полного анализа состояния экологической среды.

Вторым городом, где в январе 2022 года были осуществлены внедрение и опытная эксплуатация программного продукта «Цифровая платформа экомониторинга» стала Рязань, где совместно с экспертами Роспотребнадзора Рязанской области («Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области») проведено пилотное подключение платформы совместно с экспертами Роспотребнадзора. Для успешной интеграции был также разработан индивидуальный прототип цифровой платформы для экологического мониторинга контроля вредных выбросов от промышленных предприятий для г. Рязань, проведено подключение существующих станций экомониторинга и постов ГАНК, в том числе интеграция информации от приборов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" и приборов общественной организации "Дышим Чистым" для получения более достоверной онлайн-информации по состоянию атмосферного воздуха в районе этих станций. В плане - доработка платформы и ее аналитического функционала под нужды администрации, предприятий и населения города Рязань.



«В зависимости от задач предприятия или города, мы разворачиваем платформу на Ваших серверах или в нашем облаке, при необходимости к платформе также подключаются дополнительные модули различного функционала и модули интеллектуальных сервисов для контроля и охраны практически всех сред, окружающих человека и природу. Благодаря этим инструментам можно отслеживать изменения экологического следа и прогнозировать динамику загрязнений, определять источники загрязнений, определять и прогнозировать распространение выбросов в пространстве и времени, и, главное, отслеживать, оперативно реагировать и даже предотвращать чрезвычайные ситуации, обеспечивать нормативные требования и организовывать мероприятия по безопасности и охране труда и жизни людей на Вашем предприятии и в Вашем городе. Мы открыты для переговоров по новым внедрениям», - говорит сооснователь компании «ЦИФРОВОЙ ЭКОМОНИТОРИНГ» Владислав Кудрявцев.



Справка: Компания «Цифровой экомониторинг» www.digital-eco.ru, +7 495 822 4849, vik@erba-eco.ru — разработчик комплексных цифровых систем экомониторинга, резидент инновационного центра Сколково. Платформа «Цифровой экомониторинг» реализована при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям.