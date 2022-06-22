Экс-служащий Генштаба РФ Сивков: Украина стала чаще атаковать нефтяные объекты России благодаря спутниковой разведке США

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22 июня 2022, 17:29 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Нефтеперерабатывающий завод, Rosneft / globallookpress.com

Киевская сторона стала чаще атаковать нефтяные объекты Российской Федерации благодаря спутниковой разведке Соединенных Штатов. Об этом заявил отечественный эксперт, бывший служащий Генерального штаба РФ Константин Сивков.

«Украина стала чаще атаковать нефтяные объекты России благодаря спутниковой разведке США, сказал РИА Новости доктор военных наук Сивков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в среду глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар, обнаружены фрагменты двух дронов.