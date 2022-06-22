В Главархиве Москвы представили ко Дню памяти и скорби новый проект «Неизвестный герой»

Сегодня, 22 июня, в России проходят памятные мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби – началу Великой Отечественной войны. Специально к этой дате Главархив Москвы приурочил открытие проекта «Неизвестный герой».
В основе собрания сведений положена коллекция снимков фронтового фотокорреспондента Давида Минскера. Почти 200 фоторабот мастера можно посмотреть на сайте виртуального музея «Москва — с заботой об истории».
Своей задачей авторы проекта ставят попытки выяснить, как сложилась судьба героев снимков и узнать их имена.
В Главархиве обращаются ко всем неравнодушным с призывом поучаствовать в новом проекте «Неизвестный герой».
Если вы узнали кого-то на снимках, то можно сообщить любую имеющуюся информацию о герое на почту: cgam@archive.mos.ru.