В Главархиве Москвы представили ко Дню памяти и скорби новый проект «Неизвестный герой»

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22 июня 2022, 16:12

Кремль, смотровая площадка, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Сегодня, 22 июня, в России проходят памятные мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби – началу Великой Отечественной войны. Специально к этой дате Главархив Москвы приурочил открытие проекта «Неизвестный герой».

В основе собрания сведений положена коллекция снимков фронтового фотокорреспондента Давида Минскера. Почти 200 фоторабот мастера можно посмотреть на сайте виртуального музея «Москва — с заботой об истории».

Своей задачей авторы проекта ставят попытки выяснить, как сложилась судьба героев снимков и узнать их имена.

В Главархиве обращаются ко всем неравнодушным с призывом поучаствовать в новом проекте «Неизвестный герой».

Если вы узнали кого-то на снимках, то можно сообщить любую имеющуюся информацию о герое на почту: cgam@archive.mos.ru.