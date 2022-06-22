Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Россияне стали чаще путешествовать в Израиль и Узбекистан

, 15:18

Россияне стали чаще путешествовать в Израиль и Узбекистан
Фото: globallookpress.com

Туристы из России стали интересоваться поездками в Израиль и Узбекистан. Об этом сообщает «АБН».

По данным исследования «Яндекс Путешествия», спрос на авиабилеты в зарубежные страны вырос в три раза по сравнению с июнем 2021 года. Кроме этого, россияне выбирают Турцию в восемь раз чаще.

Однако спрос на билеты в США, Хорватию и на Кипр упал в два раза.

Более продолжительные путешествия планируют желающие поехать в США или Европу. Туристы, посещающие страны СНГ в среднем отдыхают на пять с половиной дней меньше, чем в прошлом году.

На 85% выросла доля авиабилетов с пересадками. Цены на рейсы поднялись более чем в полтора раза.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram