Россияне стали чаще путешествовать в Израиль и Узбекистан

Туристы из России стали интересоваться поездками в Израиль и Узбекистан. Об этом сообщает «АБН».
По данным исследования «Яндекс Путешествия», спрос на авиабилеты в зарубежные страны вырос в три раза по сравнению с июнем 2021 года. Кроме этого, россияне выбирают Турцию в восемь раз чаще.
Однако спрос на билеты в США, Хорватию и на Кипр упал в два раза.
Более продолжительные путешествия планируют желающие поехать в США или Европу. Туристы, посещающие страны СНГ в среднем отдыхают на пять с половиной дней меньше, чем в прошлом году.
На 85% выросла доля авиабилетов с пересадками. Цены на рейсы поднялись более чем в полтора раза.