Россияне стали чаще путешествовать в Израиль и Узбекистан

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22 июня 2022, 15:18

Фото: globallookpress.com

Туристы из России стали интересоваться поездками в Израиль и Узбекистан. Об этом сообщает «АБН».



По данным исследования «Яндекс Путешествия», спрос на авиабилеты в зарубежные страны вырос в три раза по сравнению с июнем 2021 года. Кроме этого, россияне выбирают Турцию в восемь раз чаще.



Однако спрос на билеты в США, Хорватию и на Кипр упал в два раза.



Более продолжительные путешествия планируют желающие поехать в США или Европу. Туристы, посещающие страны СНГ в среднем отдыхают на пять с половиной дней меньше, чем в прошлом году.



На 85% выросла доля авиабилетов с пересадками. Цены на рейсы поднялись более чем в полтора раза.