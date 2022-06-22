На детской площадке в Люберцах мамы не поделили игрушки

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22 июня 2022, 15:11

Фото: globallookpress.com

В Люберцах на детской площадке стычка из-за игрушек произошла не между детьми, а между матерями, интернет-издание «Подмосковье сегодня» опубликовали видео из городского Telegram-канала.



На кадрах женщина утешает маленькую девочку. Автор ролика рассказал, что ребенок отбирал чужие игрушки, в чем мать ее поддерживала. В результате этого мамы обиженных малышей возмутились таким поведением. Правда мать наглого ребенка осталась враждебно настроенной даже при камере, она оскорбляла детей и настаивала на собственной правоте.



Пользователей удивила несдержанность мам, а особенно героини видео. Многие считают, что при любом конфликте нельзя опускаться до мата и оскорблений при детях.