На детской площадке в Люберцах мамы не поделили игрушки

В Люберцах на детской площадке стычка из-за игрушек произошла не между детьми, а между матерями, интернет-издание «Подмосковье сегодня» опубликовали видео из городского Telegram-канала.
На кадрах женщина утешает маленькую девочку. Автор ролика рассказал, что ребенок отбирал чужие игрушки, в чем мать ее поддерживала. В результате этого мамы обиженных малышей возмутились таким поведением. Правда мать наглого ребенка осталась враждебно настроенной даже при камере, она оскорбляла детей и настаивала на собственной правоте.
Пользователей удивила несдержанность мам, а особенно героини видео. Многие считают, что при любом конфликте нельзя опускаться до мата и оскорблений при детях.