В Чехове житель города стал образцовым фермером

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22 июня 2022, 15:01

Фото: globallookpress.com

Владелец фермы и житель Чехова Константин Коваленко, переехал с семьей в город пять лет назад и стал вести хозяйство. Он поделился своей историей в местной городской группе. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



«Нас давно тянуло к деревенской жизни, но жить в праздности мы не хотели, да и не могли. Мы любим животных. Когда переехали в деревню, решили реализовать давнюю мечту - купить корову. Ну а потом решили купить ей подружку. И пошло-поехало.

Построили коровник на 12 голов. Потом начали варить сыр, сначала делали это дома для себя и родни, потом решили возвести сыроварню», - написал мужчина в публикации.



Ферме меньше трёх лет. За это время они уже добились больших результатов, рассказал Коваленко. На сегодня они открыли два магазина в Чехове и одну торговую точку в Москве. «Честно говоря, это тяжелый труд. Работа по 14 часов в день, постоянные проблемы, желание совершенствовать мастерство и так далее. Не знаю, решился бы я сейчас на это, зная все сложности. Но путь у нас один - только вперед», - поделился фермер.



По его словам, в планах строительство нового коровника и молочного цеха.



Читатели проявили интерес к публикации. Многие уже познакомились с товарами.



«Продукция очень качественная и самое главное вкусная, совсем недавно узнали о данной ферме, сейчас уже покупаем на постоянной основе. Молодцы», - написала горожанка Елена Юрьевна.



Другие читатели пожелали дальнейшего процветания фермеру.