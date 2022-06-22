Евразийский экологический форум пройдет в Челябинске в 2023 году

Участники мероприятия обсудят темы экологии и «зеленой» экономики.
В следующем году Челябинск станет местом проведения Евразийского экологического форума. Его анонсировала президент и основатель центра «Право мира» Ирина Умнова-Конюхова, сообщает сайт издания «Южноуральская панорама».
В повестку форума будут включены вопросы, связанные с сохранением благоприятной окружающей среды, «зеленой» экономикой и экологией человека.
Недавно Ирина Умнова-Конюхова лично посетила Челябинск. Она поделилась своим мнением о состоянии экологии в городе, а также отметила инициативу губернатора Алексея Текслера по разработке и внедрению экологического стандарта. По мнению эксперта, Южный Урал накопил уникальный опыт по решению экологических проблем, он может быть полезен другим территориям страны.
«Очень хорошие поставлены цели и задачи, учитывая состояние окружающей среды и количество факторов риска для здоровья человека, - прокомментировала Ирина Умнова-Конюхова. - Через год мы сможем на этот вопрос ответить более конкретно, а пока давайте просто радоваться тому, что программа запущена, поставлены задачи перед учеными, государственными деятелями, общественностью. Если консолидация случится, то и мы в этом будем принимать участие. Поэтому мы задумали проводить у вас в 2023 году Евразийский экологический форум».