Евразийский экологический форум пройдет в Челябинске в 2023 году

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22 июня 2022, 14:50 Татьяна Михайлова Источник: Южноуральская панорама

Фотография Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Участники мероприятия обсудят темы экологии и «зеленой» экономики.

В следующем году Челябинск станет местом проведения Евразийского экологического форума. Его анонсировала президент и основатель центра «Право мира» Ирина Умнова-Конюхова, сообщает сайт издания «Южноуральская панорама».

В повестку форума будут включены вопросы, связанные с сохранением благоприятной окружающей среды, «зеленой» экономикой и экологией человека.

Недавно Ирина Умнова-Конюхова лично посетила Челябинск. Она поделилась своим мнением о состоянии экологии в городе, а также отметила инициативу губернатора Алексея Текслера по разработке и внедрению экологического стандарта. По мнению эксперта, Южный Урал накопил уникальный опыт по решению экологических проблем, он может быть полезен другим территориям страны.

«Очень хорошие поставлены цели и задачи, учитывая состояние окружающей среды и количество факторов риска для здоровья человека, - прокомментировала Ирина Умнова-Конюхова. - Через год мы сможем на этот вопрос ответить более конкретно, а пока давайте просто радоваться тому, что программа запущена, поставлены задачи перед учеными, государственными деятелями, общественностью. Если консолидация случится, то и мы в этом будем принимать участие. Поэтому мы задумали проводить у вас в 2023 году Евразийский экологический форум».