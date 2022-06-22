Алексей Текслер поздравил ветерана Зинаиду Колмогорцеву со столетием

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22 июня 2022, 14:34 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области лично навестил юбиляра.

Сегодня, 22 июня, ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Колмогорцевой исполнилось 100 лет. В день рождения именинницу навестил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Очень рад, что рядом с вами ваши дети. Присоединяюсь ко всем поздравлениям. Вы для нас всех пример. Хотел бы пожелать вам всех благ и долгих лет жизни», - отметил глава региона.

В разговоре с губернатором Зинаида Алексеевна рассказала, каким в ее памяти осталось 22 июня 1941 года. В этот день она вместе с друзьями гуляла и пела песни под гармонь. А потом они узнали новость, о том, что началась война.

Зинаида Алексеевна с детства привыкла работать. Получила образование, отдала многие годы службе. У нее трое сыновей, внуки и праправнуки, которыми она гордится.

«Мощное, потрясающее поколение, - поделился впечатлениями о встрече Алексей Текслер в своем телеграм-канале. - Сколько горестей и тягот выпало на их долю, но обо всем говорят с благодарностью. «Жили трудно, но хорошо». И не скажут плохого слова ни о ком. Ради сохранения памяти об этих замечательных людях, об этом героическом поколении, ради наших детей, разве можем мы когда-то забыть о той Великой Победе?»